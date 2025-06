La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, indicó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la restituye en el cargo, de fiscal suprema y fiscal de la Nación. “Fui notificada con fecha 13 de junio. Concurrí a la fiscalía el 16, pero la señora Delia Espinoza no me recibió y ante ello hemos presentado un documento a la JNJ, para que me restituyan en el cargo, por cuanto hay una resolución que cumplir”.

¿A quién reconoce la PNP como fiscal de la Nación?

En una resolución de la PNP del 16 de junio se precisa que se brinde seguridad y resguardo policial a Patricia Benavides, y la llama fiscal de la Nación.

🚨 #LOÚLTIMO | La Policía activó medidas urgentes de seguridad en favor de Patricia Benavides y la reconocieron como fiscal de la Nación.



📌 Más información en https://t.co/nqNMZ8kb2L pic.twitter.com/b1w9muPbRt — Latina Noticias (@Latina_Noticias) June 22, 2025

Sin embargo, horas más tarde, la PNP dijo que no la reconoce como tal.

#PNPInforma 📢| Comunicado n.º 09-2025, dirigido a la opinión pública. pic.twitter.com/uxeyjMwfuX — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) June 23, 2025

“Lo que hace la PNP ante una resolución donde me restituyen en el cargo, la PNP ante la inseguridad ciudadana me restituye el tema de seguridad (...) Estamos actuando conforme dice la Constitución y las normas; hemos presentado ante la JNJ el documento en el cual se solicita que se requiera el cumplimiento de la resolución a la señora Espinoza y se le curse los apremios por ese incumplimiento”, comentó Benavides este domingo en entrevista con Panorama.

Para Patricia Benavides hay un incumplimiento en la resolución emitida por un organismo constitucional. “Nosotros como defensores de la legalidad tenemos que acatar las resoluciones dadas, nos guste o no”.

“Hay una resolución que no está siendo cumplida y ejecutada y eso conlleva a responsabilidades administrativas y penales”, mencionó.

Al ser consultada si denunciaría a Espinoza por esta razón, comentó que será motivo de un estudio que hará con sus abogados.

En otro momento, Benavides indicó que se salida se debe a un ‘complot’, porque no era agradable en su puesto la sacaron de la fiscalía. “Montaron un montón de casos, abriéndome carpetas tanto en la fiscalía como en la JNJ, y todo esto mediante la versión de un aspirante a colaborador eficaz”.