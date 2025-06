El premier Eduardo Arana se pronunció por la crisis que atraviesa el Ministerio Público a raíz de la disputa por el poder que existe entre las fiscales supremas Delia Espinoza y Patricia Benavides.

En diálogo con la prensa, lamentó que ambas fiscales aún no hayan limado sus asperezas, pese a que ya han transcurrido varios días.

“Nosotros hemos visto con estupor y con expectativa, así como mantuvimos la esperanza de que democráticamente se pueden resolver los problemas que en estos momentos atañen a la Fiscalía de la Nación y pasan los días; sin embargo, esta sensación de incertidumbre se esta acrecentando”, señaló este domingo.

En ese sentido, consideró que desde el Ejecutivo ya no pueden quedar al margen o esperar hasta que Benavides y Espinoza resuelvan sus problemas, por lo que demandó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y Fiscalía a resolver esta problemática a la brevedad posible.

“Esto es algo que está afectando a la ciudadanía, a la democracia, a la institucionalidad, el problema es pensar que vamos a esperar que estas dos personas resuelvan sus problemas y creemos que la JNJ y la Fiscalía tienen que asumir una función democrática y resolver esto a la brevedad”, enfatizó.

Recordó que el Gobierno ha propuesto en su momento un espacio de diálogo y de decisión para superar esta crisis y adelantó que, en su momento, lo vamos a reactivar.

SE MUESTRA A FAVOR DE ACATAR RESOLUCIONES

Al ser consultado por la posibilidad de que la resolución que restituyó a Benavides en su cargo haya sido redactada fuera de la JNJ y, posteriormente, ingresada al sistema a través de un USB, Arana exhortó a la prensa y ciudadanía a no guiarse por las especulaciones.

Frente a ello, se mostró a favor de cumplir todas las resoluciones, en alusión a la disposición ordenada por la JNJ y que la Junta de Fiscales Supremos se resiste a cumplir.

“Nosotros debemos acostumbrarnos a que en democracia existe lo que se llama la institucionalidad y la institucionalidad implica saber reconocer, respetar y obedecer lo que dicen las normas. Si hay una resolución, que esta resolución se cumpla, más allá de que usted mañana me diga de que esta fue bien hecho o mal hecha, ese es un tema que en su momento se tendrá que ver”, aseveró.

El titular de la PCM también se refirió a la reciente decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que archivó la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas en las protestas en contra de su Gobierno.

“Estamos viviendo en un Gobierno en que se denuncia a la señora presidenta solo por especulaciones (...) y al final, vean ustedes, el Congreso lo que hizo, y es lo que corresponde en democracia, es archivar las denuncias. Al final, ¿qué pasó con todo ese periodo en que no se dejó a la presidenta trabajar, se especuló diariamente y se hizo trizas a la democracia?, la imagen de la presidenta ha quedado afectada y afectan incluso la gobernabilidad, eso no se dan cuentan. Eso no lo debemos permitir", remarcó.