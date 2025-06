Patricia Benavides asistirá a la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay en el centro de Lima, este lunes 16 de junio tras ser restituida como fiscal de la Nación, según informó su abogado Humberto Abanto.

En declaraciones a RPP, el defensor indicó que Benavides llegará a la sede de la Fiscalía a las 8 de la mañana.

“Sí, justamente. Va a estar a las 8 a.m. (en la sede del Ministerio Público) para que luego no nos digan que no concurrió por tres días y abandonó el cargo. El trabajo nuestro muere en la avenida Abancay. De la puerta del Ministerio Público para adentro le corresponde a ella. Hasta ahí el equipo la va a acompañar”, precisó.

Asimismo, Abanto indicó la resolución que repone a Benavides en el cargo es un “tema reivindicatorio” y que el Ministerio Público debe acatarla y no interpretarla.

“Creo que hay un tema también reivindicatorio. Ella fue echada, desconsiderada e inconstitucionalmente del puesto que ocupaba por un grupo de personas que actuaron al galope”, indicó el abogado.

Como recordemos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró la nulidad de oficio de todo lo actuado en el procedimiento disciplinario seguido contra Liz Patricia Benavides Vargas, en su calidad de fiscal de la Nación, así como su hermana Enma Rosaura Benavides Vargas, jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima y Azucena Inés Solari Escobedo, fiscal suprema provisional.

Sin embargo, según fuentes del mencionado medio, hasta el momento no existe ninguna notificación por parte de la JNJ que restituye a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.