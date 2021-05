El excongresista Jorge del Castillo expresó su rechazo al apoyo que ha brindado su hijo, Miguel del Castillo, a la candidatura presidencial de Pedro Castillo, de Perú Libre, a través de la elaboración de una propuesta de plan de gobierno.

“No he tenido la oportunidad de hablar profundamente con él (sobre su apoyo a Pedro Castillo) pero le he dicho mis diferencias y le he dicho que, habiendo tomado esa decisión, debería renunciar al Apra porque no puede ser parte del Apra y votar por una opción antiaprista”, dijo en una entrevista a RPP.

Jorge del Castillo dijo que se enteró “recientemente” del respaldo de su hijo al postulante presidencial de Perú Libre. Miguel de Castillo reconoció este jueves que coordinó la elaboración de una propuesta que denominó “Plan 200” para Pedro Castillo y en que “están participando” excandidatos del Partido Morado y de Victoria Nacional.

“Le he sugerido a (Miguel del Castillo) que tiene que retirarse del Apra porque hay una incompatibilidad”, insistió Jorge del Castillo, luego de asegurar que no plantearía alguna objeción si es que su agrupación decide expulsarlo como consecuencia de sus actos.

El expresidente del Consejo de Ministros del gobierno aprista también aseguró que el programa que conduce en el canal dirigido por Miguel del Castillo, UCI noticias, ya no seguirá adelante.

“El miércoles pasado fue mi último programa. He comunicado que no voy más en el canal UCI. Él me dio un espacio. Mi retiro es por una cuestión que considero que debo hacerla por conciencia, pero no le pido a ningún periodista que está ahí que sigan mi camino, de ninguna manera”, precisó.

Jorge del Castillo manifestó que el Apra ha tomado la decisión de votar “contra el comunismo” y que esto implica no votar en blanco o viciado. “El 99% de apristas hemos tomado la decisión de votar contra el comunismo y totalitarismo (¿Eso significa votar por Keiko Fujimori o blanco y viciado?) No, blanco viciado no es una opción”, aseguró.