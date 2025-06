Crisis en el Ministerio Público. Tras el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia en la que anunciaron el uso de la fuerza pública para reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, la defensa de Delia Espinoza asegura que la Policía Nacional del Perú (PNP) no puede realizar movimiento alguno.

“La JNJ en su comunicado ha reconocido que lo que ha dictado es un acto administrativo, lo que no es cosa menor porque si es un acto administrativo y no un acto judicial, la fuerza pública, es decir la Policía, no puede actuar para resguardar esa decisión”, mencionó a Canal N, el abogado de Espinoza, Luciano López.

López resaltó que esa decisión solo la puede emitir un juez. Además, criticó que no se haya comunicado que el procedimiento sigue abierto porque se ha presentado un pedido de oposición a la ejecución.

Delia Espinoza y Patricia Benavides se encuentran en una disputa por el máximo sillón del Ministerio Público. Composición: Gestión

“En una instancia judicial eso no se podría hacer pero en instancias administrativas, sí. Por eso es importante que este señor (Gino Ríos, presidente de la JNJ) reconozca que es un acto administrativo” , apuntó.

Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación Delia Espinoza, insistió en que la desobediencia a la ley la comete la JNJ con sus recientes discursos.

“La señora Espinoza, tal como la autoriza el numeral 12.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, es la que permite que ella pueda formular una oposición. Ellos están desacatando la ley”, apuntó.