El abogado Humberto Abanto, defensor de Patricia Benavides, aseguró que su patrocinada no ha cometido ninguna ilegalidad al ingresar este lunes a la sede del Ministerio Público. Por el contrario, apuntó contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de quien dijo que “sabía que cometía delitos” y por eso “ha interpuesto un hábeas corpus para no ser detenida en flagrancia”.

Sobre el ingreso de Benavides al Ministerio Público, Abanto minimizó cualquier señal de fuerza o imposición. “Ahí tienen las imágenes, cuál es el uso de la fuerza. Benavides ha ingresado caminando desde el primer piso, tomó el ascensor. Tiene una resolución que le repone en su trabajo, tiene que estar en su trabajo cuando inicia la jornada laboral. Porque con esta gente, si pasan tres días, dicen ‘abandono de cargo’” , dijo al programa Cuentas Claras, de Canal N.

“La señora Espinoza está tan consciente que ha cometido delitos, que está poniendo un hábeas corpus para no ser detenida en flagrancia, por violencia y resistencia a la autoridad. Es lo que he recibido como información. Alguien sabe que ha cometido delitos y se está preocupando por ‘vacunarse’”, añadió.

Sobre las acusaciones de usurpación de funciones, Abanto respondió: “No hay ninguna forma de que haya usurpado funciones. ¿Qué resolución ha firmado como fiscal de la Nación? ¿Un fiscal supremo no puede ingresar al edificio del Ministerio Público? ¿De dónde sale esa teoría?”, sostuvo.

Abanto también cuestionó que el Ministerio Público se negara a reconocer la reposición de Benavides, y sostuvo que, en lugar de acusarla de irregularidades, debería evaluarse si hubo una falta al desobedecer una orden emitida por una entidad competente.

En relación con las dudas sobre la validez de la votación en la JNJ debido a la falta de la firma del magistrado Francisco Távara, Abanto descartó que esto invalide la decisión. Señaló que la JNJ, al ser un órgano autónomo con su propia ley orgánica, no está sujeta a los requisitos de un tribunal administrativo, y que las decisiones se adoptan por mayoría absoluta. En este caso, añadió, hubo unanimidad entre los miembros que participaron, por lo que la abstención de Távara no tendría efecto legal.

Patricia Benavides llegó hasta la sede del Ministerio Público para ser reincorporada como fiscal de la Nación por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). (Foto: Captura de video)

Consultado sobre un eventual retorno de Benavides al Ministerio Público, Abanto dijo que dependerá de si la JNJ atiende su pedido para que se ordene a las autoridades del Ministerio Público cumplir la resolución bajo apercibimiento. “Si se resuelve el pedido que hemos hecho a la JNJ, iremos; si no, no”, mencionó.

Respecto a las declaraciones de Espinoza, quien calificó los hechos como un “atentado contra la democracia”, Abanto fue tajante: “La señora Delia Espinoza no es una funcionaria elegida. La señora Benavides lo que hizo fue concurrir a verificar que se ejecutara una orden de la JNJ. No hay un problema de ningún golpe de Estado porque Espinoza no es ningún poder político”.

Abanto insistió en que la destitución de Benavides fue arbitraria y que, al declararse su nulidad, se debía restituir todo al estado anterior. “La señora Benavides fue despojada arbitrariamente de la Fiscalía de la Nación y su mandato está vigente. Si se descubre que el acto es nulo, las consecuencias son nulas” , indicó.

Finalmente, Abanto subrayó que la decisión ya fue adoptada por la Junta Nacional de Justicia y que, aunque se plantee una demanda competencial, esta no suspendería su ejecución. Recalcó que las instituciones llamadas a garantizar la legalidad deben acatar las resoluciones de los órganos competentes, por lo que insistirán ante la JNJ para que se haga cumplir su mandato, sin distraerse en denuncias adicionales.