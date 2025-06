Tal como lo anunció en la víspera su abogado, Patricia Benavides asistió este lunes 16 de junio a las 8:00 a.m. a la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay (Centro de Lima), tras ser restituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como fiscal de la Nación.

Al respecto, el vocero oficial del Ministerio Público, Víctor Cubas Villanueva, adelantó que, hasta a la hora del abrupto ingreso de Benavides a dicha institución, no habían sido notificados con la resolución emitida por la JNJ.

Recordó que el organismo que preside Gino Ríos no tiene ninguna atribución para nombrar a Benavides en dicho cargo, por lo que adelantó que esta será repuesta como fiscal suprema, mas no como fiscal de la Nación.

“Indudablemente que (Patricia Benavides) será repuesta como fiscal suprema, pero no va a ser fiscal de la Nación (...) la única institución que puede elegir qué fiscal suprema va a desempeñar el cargo de fiscal de la Nación, es la Junta de Fiscales Supremos. La JNJ no tiene atribuciones para ello y está atentando contra la institucionalidad del Ministerio Público”, dijo esta mañana a RPP.

CUESTIONA IRREGULAR INGRESO DE BENAVIDES A FISCALÍA

Cubas también cuestionó la forma en que Benavides ingresó de forma abrupta a la sede de la Fiscalía, lo que calificó como “un grave atentado contra la autonomía e institucionalidad” de su institución.

“Ninguna persona puede irrumpir en las instalaciones en la forma que lo han hecho en la mañana de hoy (...) ha sido un ingreso sin haber pedido a las autoridades encargadas de la seguridad y sin haber pedido una audiencia previa. Si bien es cierto, una funcionaria que ha sido beneficiada con una resolución de reposición tiene derecho a que ello ocurra, tiene que guardar las formas correspondientes”, anotó.

Según dijo, la Junta de Fiscales Supremos no pudo sesionar hoy debido a la presencia de Benavides y el grupo de personas que la acompañaba, que intentaron tomar el despacho de la Fiscalía de la Nación “por la fuerza”.

“La Junta de Fiscales Supremos no se ha realizado físicamente porque no pudieron ingresar los señores fiscales debido a la aglomeración de personas en los pasadizos del noveno piso”, aseveró.

ESPERAN DOCUMENTO CON LAS FIRMAS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA JNJ

Posteriormente, en entrevista en Canal N, Cubas indicó que están esperando la resolución que ordena la reposición de Benavides con la firma de todos los integrantes de la JNJ y no solo con una.

Explicó que el documento que les llegó solo contiene la firma del presidente de dicho organismo.

“Ello no puede ocurrir porque, para eso, la JNJ tiene que comunicar oficialmente al Ministerio Público. Eso no ha ocurrido hasta el momento. Se ha presentado simplemente una resolución solo con la firma del presidente y eso no es una notificación oficial de la decisión adoptada por la JNJ”, acotó.

Añadió que dicho documento debió ser aprobado por unanimidad, lo que no habría ocurrido por la ausencia del magistrado Francisco Távara durante el debate en la JNJ.

Una vez recibida dicha resolución, el vocero adelantó que la Junta de Fiscales Supremos evaluará su contenido y decidirá los pasos a seguir. No descartó la posibilidad de realizar solicitudes de aclaración u otras medidas, según el tenor del documento.