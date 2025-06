El enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por no haberse acatado la resolución que restituye a Patricia Benavides como fiscal de la Nación entró a su punto más crítico.

La noche del último martes, el pleno de la JNJ informó que ha iniciado el “procedimiento de ejecución forzosa” de su resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

A través de un pronunciamiento público, el titular de dicho organismo, Gino Ríos, cuestionó que la fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza, en “abierta desobediencia” de su mandato, no haya cumplido con reponer a Benavides, ni siquiera como fiscal suprema.

Horas antes, el mismo Ríos envió un oficio al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP),Víctor Zanabria, a fin de que usen la “fuerza pública” para garantizar la reposición de dicha fiscal suprema.

En respuesta, Espinoza envió una comunicación al ministro del Interior, Carlos Malaver, en el que le advirtió que una posible intervención de la PNP en el caso que involucra a Benavides sería “ilegal e inconstitucional”.

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un pronunciamiento sobre la crisis de titularidad del Ministerio Público entre Patricia Benavides y Delia Espinoza. (Foto: JNJ)

¿SE PUEDE APLICAR LA EJECUSIÓN FORZOSA PARA REPONER A BENAVIDES?

Tras conocerse el pronunciamiento del pleno de la JNJ, el abogado de Benavides, Jorge del Castillo, indicó que primero evaluarán la situación antes de que su patrocinada acuda a la sede del Ministerio Público.

En diálogo con Canal N, dijo esperar que no sea necesario recurrir a la fuerza pública para cumplir la resolución.

“Vamos a evaluar este pronunciamiento de la JNJ de hoy, a la cual tengo que saludar por la decisión que han tomado. Vamos a evaluar y haremos conocer a la opinión pública en qué momento (acudiremos)”, dijo.

“Estaremos listos. Creo que lo ideal sería que la propia doctora Espinoza cite a las personas, en este caso, a Benavides y a otros fiscales que también deben incorporarse, y cumplir con hacerlo. Y se acabó el tema. No habría más incidentes. No podemos llegar a un extremo. No quisiera yo ver a la Policía interviniendo. No quisiera, pero las normas se tienen que cumplir”, añadió el también excongresista.

Respecto al procedimiento de ejecución forzosa, explicó que se trata de una opción que permite la ley para dar trámite a una resolución que no quiere ser acatada, como por ejemplo, desalojar a una persona.

“Eso es normal. Por ejemplo, una municipalidad quiere desalojar a alguien que tiene una calle tomada; bueno, va la PNP y lo desaloja. Quieren desalojar ambulantes de la vía pública, va la Policía, apoya y desaloja. Si lo puede hacer una municipalidad, ¿cómo no va a poder hacerlo la JNJ? Este organismo solo busca hacer cumplir una resolución", aseveró.

En respuesta, el abogado de Espinoza, Luciano López, consideró que la fuerza pública no puede actuar en el presente caso, porque se trata de un tema administrativo.

“Lo primero es que la JNJ en este pronunciamiento ha reconocido que lo que ha dictado es un acto administrativo. Esto no es cosa menor porque si es un acto administrativo y no es un acto judicial, la fuerza pública; es decir, la Policía no puede actuar para resguardar esa decisión”, señaló.

Al ser consultado por el procedimiento de ejecución forzosa que inició la JNJ, reconoció que si bien se trata de un acto administrativo firme que tiene que ser cumplido, remarcó que tiene limitaciones debido a que dicho organismo “no es un autoridad judicial”, por lo que no podría ejecutarse.

Jorge del Castillo y Luciano López discreparon sobre la aplicación del procedimiento de ejecución forzosa para reponer a Patricia Benavides. Composición: Gestión.

¿LA PNP PUEDE INTERVENIR A PEDIDO DE LA JNJ?

Una vez conocido el oficio que envió la JNJ a la PNP para que usen la “fuerza pública” a fin de garantizar la reposición de Benavides, muchos se preguntaron si esta acción es válida y constitucional.

El abogado penalista Carlos Caro recordó que toda decisión administrativa, incluida la resolución de la JNJ, tiene carácter de ejecutabilidad.

En ese sentido, adelantó que Benavides podría acudir con la PNP a la sede del Ministerio Público para ejecutar la orden de dicho organismo; sin embargo, los efectivos no podrán hacer uso excesivo de la fuerza. Es decir, solo tendrán un efecto “disuasorio”.

“Aquí no hay inviolabilidad del domicilio, porque no es una casa. Estamos hablando de un edificio público con puertas abiertas, así que no tendría que ocurrir una situación de gresca, sino simplemente de disuasión por parte de la PNP para que se ejecute la medida”, remarcó.

En el escenario de que Espinoza se resista a abandonar su despacho o no quiera abrir la puerta, el experto sostuvo que la Policía tendría limitaciones y no podría entrar por la fuerza, salvo que el Poder Judicial lo autorice.

“El uso de la fuerza no puede ir más allá porque un descerraje o una suerte de allanamiento para ejecutar la medida solo puede ser ordenada por un juez”, apuntó.

Caro añadió que otra opción es que el Ministerio Público interponga una medida cautelar en el proceso de acción de amparo, que ya fue admitida a trámite, para que se paralice la ejecución de la resolución de la JNJ. Precisamente, el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas Villanueva, confirmó que ese recurso ya fue presentado oficialmente y pidió al Poder Judicial que actúe con rapidez.

En la misma línea, el exministro del Interior, Remigio Hernani, coincidió con Caro al señalar que la PNP no puede hacer uso de la fuerza en el caso de Benavides.

“La PNP interviene solo con una orden judicial (...) me imagino que hay un proceso de por medio que demorará”, acotó.

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, se resiste a acatar la resolución de la JNJ que dispone la reincorporación de Patricia Benavides. Foto: Ministerio Público.

El penalista Roberto Pereira tiene una posición diferente. A su juicio, no existe una norma que regule la ejecución de la decisión aprobada por la JNJ, ni mucho menos una habilitación legal para requerir el uso de la fuerza pública, por lo que consideró que la PNP no podría intervenir.

“(La JNJ) no son jueces ni tienen apremios reconocidos del Congreso. Se metieron en un problema por su majadería de imponer una fiscal de la Nación”, escribió en sus redes sociales.

Al cierre de la edición, un grupo de manifestantes se apostaron en la sede del Ministerio Público, que fue resguardada por un contingente policial, para protestar en contra de la reposición de Benavides, así como otro grupo exigía a Espinoza cumplir la resolución de la JNJ.

