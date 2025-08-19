El Congreso debatió este martes los avances de la Comisión Odebrecht, presidida por Alejandro Muñante, que investiga presuntas irregularidades en el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña.

El grupo de trabajo aprobó un informe preliminar y solicitó una ampliación extraordinaria de 90 días para continuar con la recopilación de pruebas y testimonios.

Según explicó Muñante, el Ministerio Público no ha entregado toda la documentación solicitada. Entre los puntos señalados figuran actas posteriores al acuerdo de colaboración, como una de diciembre de 2022 que permitió archivar 43 denuncias contra Odebrecht. Además, se cuestiona que el fiscal José Domingo Pérez archivara diez carpetas fiscales en mérito a una ley cuyo plazo aún no había vencido.

El informe preliminar plantea que la investigación podría derivar en denuncias constitucionales contra altos funcionarios, si se confirma la existencia de irregularidades en las decisiones adoptadas por fiscales durante el proceso de colaboración eficaz.

El objetivo del grupo parlamentario es sustentar un informe final hacia octubre de este año. La Comisión Odebrecht espera sustentar su solicitud de ampliación de plazo en el Pleno del Congreso en los próximos días.

De aprobarse, tendría hasta octubre para presentar un informe final con conclusiones y eventuales recomendaciones, incluidas las denuncias constitucionales.