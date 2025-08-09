El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público presentó una acusación fiscal contra exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que ocuparon altos cargos entre 2009 y 2011, por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, en el marco de las investigaciones por el caso Tren Eléctrico.

La fiscal adjunta provincial Meryl Felicitas Huamán Altamirano solicitó 10 años y seis meses de prisión para Raúl Torres, exdirector de Provías Nacional, y 21 años para Oswaldo Plasencia, exdirector de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y asesor del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Javier Cornejo.

La acusación se refiere a las licitaciones 03-2009 y 01-2011, adjudicadas al consorcio conformado por Odebrecht y GyM. Según la investigación, la constructora brasileña habría pagado coimas durante la etapa preliminar, el proceso de selección y la firma de contratos.

Además, se habrían sostenido reuniones de coordinación previas a las licitaciones con la participación de los acusados y el entonces presidente de la República.

Con este caso, ya son 28 las acusaciones que el Equipo Especial Lava Jato ha presentado ante el Poder Judicial para control de legalidad, en su esfuerzo por sancionar los actos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht en el Perú.