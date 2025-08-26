El Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía para levantar el secreto bancario del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, de la bancada Alianza para el Progreso, quien está siendo investigado por un presunto recorte de sueldos a los empleados de su despacho.

El juez Juan Carlos Checkley denegó el pedido realizado el 31 de enero de 2024, que buscaba aplicar la medida sobre Flores y otras 27 personas, incluidos empleados de su despacho y de la Comisión de Energía y Minas, la cual presidió entre julio de 2021 y julio de 2023.

El magistrado, mediante resolución emitida el 22 de agosto, determinó que en este caso corresponde declarar la sustracción de la materia, debido a que el 14 de mayo de 2024 la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el legislador ante el Congreso.

La denuncia acusa a Jorge Luis Flores como presunto autor del delito de concusión en grado de tentativa, acusándolo de abusar de su cargo para obligar a trabajadores de su despacho y de la Comisión de Energía y Minas a entregar parte de sus salarios.

El juez Juan Carlos Checkley afirma que, si el Congreso aprueba la acusación y ordena iniciar la investigación preparatoria, el Poder Judicial podrá continuar con el proceso.

En tanto, mientras la denuncia está en trámite en el Congreso, el Poder Judicial debe abstenerse de intervenir para no interferir en el debido proceso.

El magistrado precisa que, dada la denuncia en trámite y la competencia exclusiva del Congreso para decidir sobre la acusación, no corresponde ordenar el levantamiento del secreto bancario solicitado, debido a que vulneraría el principio de separación de poderes.