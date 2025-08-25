Samsung ha ampliado la disponibilidad de su plataforma One UI a toda su gama de electrodomésticos, con el objetivo de ofrecer una experiencia de ‘software’ “unificada e intuitiva” en todos sus dispositivos, desde ‘smartphones’ a televisores o electrodomésticos inteligentes.

One UI es la capa de personalización diseñada por Samsung para sus dispositivos que, basada en el sistema operativo Android, conforma el ‘software’ de sus ‘smartphones’, tabletas y televisores, entre otros, basado en una experiencia de usuario intuitiva y sencilla.

Ahora, Samsung ha anunciado la llegada de su plataforma One UI a toda la gama de electrodomésticos inteligentes de la compañía, comenzando por los modelos lanzados durante el pasado año 2024, que comenzarán a actualizarse con este sistema operativo en septiembre de este año.

En concreto, la tecnológica ha detallado en un comunicado en su blog que los electrodomésticos inteligentes recibirán actualizaciones de ‘software’ para One UI durante los siete años posteriores de su lanzamiento, respaldando la longevidad del producto y la “seguridad prolongada”.

Con ello, pretenden “transformar la forma en que las personas interactúan con la tecnología en sus hogares”, garantizando una “coherencia” y una experiencia natural y familiar, tal y como ha matizado el vicepresidente ejecutivo y director del Equipo de I+D de Digital Appliances de Samsung Electronics, Jeong Seung.

En este sentido, One UI ofrecerá una experiencia unificada también en los electrodomésticos mediante la “aplicación de elementos de diseño y funcionalidades coherentes”. Esto incluye aplicaciones y servicios como Bixby, Galería y Samsung TV Plus, que podrán utilizarse en varios tipos de pantallas, por ejemplo, en frigoríficos o lavadoras, ya sea para una interacción fluida entre dispositivos, como para la visualización de contenido.

Todo ello está impulsado a través de la conectividad que ofrece SmartThings, que integra los dispositivos del hogar en un ecosistema unificado, ofreciendo acceso a servicios como Family Care, Pet Care y Home Care.

La tecnológica ha especificado igualmente que, en cuanto a la interfaz de usuario, también se dispondrán de facilidades como la herramienta Now Brief, que ofrece información personalizada y relevante de un solo vistazo. Esto incluye actualizaciones meteorológicas, horarios familiares, recetas personalizadas o información sobre tareas del hogar, como cuánto tiempo le falta a la lavadora para terminar.

ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD

Con todo, Samsung ha subrayado las actualizaciones que recibirán los electrodomésticos lanzados en 2024 al integrar One UI, con mejoras en la usabilidad, la inteligencia y la seguridad.

Respecto a esto último, la compañía ha detallado que los frigoríficos, lavadoras, secadoras, aires acondicionados o cocinas de inducción de Samsung, integrarán Knox Matrix, la solución de seguridad integral de Samsung que amplía la protección a todos los dispositivos basados en tecnología de ‘blockchain’ privada.

Asimismo, estos dispositivos estarán protegidos a través de Trust Chain, el sistema que permite a los electrodomésticos conectados supervisar el estado de seguridad de los demás. Además, Samsung ha aclarado que los modelos equipados con pantalla, como los frigoríficos Family Hub o las lavadoras Bespoke AI, también recibirán protecciones avanzadas como la sincronización de credenciales cifradas o la compatibilidad con ‘passkeys’.

Concretamente en los electrodomésticos con pantalla lanzados en 2025, se actualizarán con el panel de control Knox Security, que permitirá supervisar de forma sencilla el estado de seguridad de los dispositivos conectados en tiempo real.

FUNCIONES MÁS INTELIGENTES

También los frigoríficos Family Hub, con pantallas de 9 pulgadas, se beneficiarán de la actualización de AI Vision Inside aplicada a los productos de 2025, ya que admitirán el reconocimiento de alimentos envasados de uso frecuente, además de más alimentos frescos.

Por su parte, el asistente Bixby también se ha actualizado para admitir la herramienta Voice ID, capaz de reconocer las voces de los usuarios y ofrecer experiencias personalizadas en dispositivos compartidos.

La compañía ha compartido igualmente que el servicio Samsung TV Plus, compatible con los frigoríficos Family Hub, se ampliará a Canadá, Brasil y la India, sumándose a los países en los que ya estaba disponible.

Con todo, Samsung ha detallado que, al ampliar One UI a todas las líneas de productos, está haciendo realidad su visión de “un hogar cohesionado, inteligente y seguro, en el que los usuarios disfrutan de interfaces familiares, servicios personalizados y un control coherente”.