Elecciones 2026: Poder Judicial anuló resolución del JNE y ordenó inscripción de Unidad Popular. (Foto: César Bueno/GEC)
Redacción Gestión
El anuló la resolución del (JNE), emitida el 1 de agosto, y ordenó que se inscriba al partido , liderado por Duberlí Rodríguez, para que pueda participar en las elecciones generales de 2026.

, en su fallo, exige que el cumpla la orden en un plazo de dos días. De incumplirse, los miembros del colegiado recibirán multas individuales y el caso será remitido al Ministerio Público para posibles acciones conforme a sus atribuciones.

Además, la medida dispone que el jefe de la (ROP), Felipe Andrés Paredes San Román, deberá acatar la orden bajo apercibimiento de sanción económica y procedimiento disciplinario que podría llevar a su destitución si no lo cumple.

, tras el fallo, pidió a la actuar con imparcialidad y respetar los mandatos judiciales y “no seguir causando más daño del ya hecho” al partido.

Recordemos que el caso comenzó cuando, el 31 de julio, ordenó al reconocer la inscripción de , argumentando la vigencia del artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones en la fecha de solicitud.

Días después, la declaró inejecutable , impidiendo la inscripción provisional del partido.

El partido, liderado por Duberlí Rodríguez, deberá ser inscrito para que pueda participar en las elecciones generales de 2026. De incumplirse, los miembros del colegiado del JNE recibirán multas, entre otras sanciones. (Foto: Andina)

