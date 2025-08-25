Un adulto mayor, identificado como Segundo De Fina, quien trabaja vendiendo dulces, artículos de escritorio y realizando funciones de cobrador de alquiler de stands en una galería en Chiclayo, fue nombrado gerente general de una empresa propiedad de la congresista María Acuña, de la bancada de Alianza para el Progreso, pese a no tener estudios académicos que lo respalden para el cargo, reveló el dominical Panorama.

Según el programa, De Fina es el ejecutivo de una inmobiliaria denominada Los Alizos EIRL, propiedad de la legisladora Acuña. Esta empresa tiene casi siete millones de soles de capital y la cual se encuentra construyendo una urbanización en Chiclayo.

El reportaje indica que existiría una brecha entre la apariencia y la realidad, debido a que los gerentes generales de empresas inmobiliarias poseen títulos como administración de empresas o ingeniería industrial, calificaciones que Segundo no tiene.

La inmobiliaria fue constituida por la congresista Acuña como una EIRL, una modalidad usada normalmente para pequeños emprendimientos. Sin embargo, desde su inicio, la empresa contó con un capital alto para ese tipo de sociedad, casi siete millones de soles. En el 2020, María Acuña nombró a Segundo como gerente general.

“Suelen ser negocios pequeños como bodegas. (...) Mediante una EIRL, estamos hablando de promedios de capital que van entre 10 mil, 100 mil, de repente 50 mil”, indicó la abogada Carla Montes del estudio Linares en el reportaje.

El reportaje indica que De Fina podría ser un presunto testaferro que firma documentos y asume responsabilidades administrativas, aunque desconoce los riesgos legales que esto implica.

“Me hace ruido, más que nada porque el cargo de gerente general es un cargo 24/7. Mínimamente requiere de todo tu tiempo y esfuerzo para seguir con la marcha de la empresa. Más aún cuando no es una empresa chica, porque es una empresa de casi siete millones de capital”, indicó el abogado Roberto Shimbabukuro, abogado del estudio Monroy y Shima.

Asimismo, se precisa que la empresa Los Alizos enfrenta una deuda de más de tres millones de soles con la Sunat y está bajo investigación fiscal por presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa.

“Firma todos los papeles que se le pongan enfrente. Eso hace que sea responsable, tanto administrativo como penal, en caso de que la empresa esté realizando actividades ilícitas, lo cual puede conllevar que esta persona pueda ir a la cárcel, dependiendo del delito que se cometa”, señaló el abogado Shimbabukuro.

En tanto, la congresista María Acuña no ha respondido ante los cuestionamientos, mientras continúa sus actividades políticas.