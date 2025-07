La congresista María Acuña, de la bancada Alianza para el Progreso, fue acusada nuevamente por presunta invasión, esta vez en la ciudad de Chiclayo en Lambayeque, donde habría bloqueado una vía pública con un cerco perimétrico para ampliar su propiedad, según reveló el dominical Cuarto Poder.

Según el dominical, el predio de más de 2 mil metros cuadrados, el cual le pertenece a la legisladora y a su esposo Elver Díaz Braso, interrumpe una calle y parte de un centro educativo en el distrito de Pimentel.

“Lo que hemos encontrado en el campo es una obstrucción de vía por un cerco de triplay en un lado frontal, pegado al colegio Ceibos. Es la continuidad de una calle”, precisó Leonor Plaza, arquitecta de la Municipalidad de Pimentel.

LEA TAMBIÉN: Concejo Municipal de Surco respalda a Carlos Bruce y exige que María Acuña desocupe espacio

Tras un reporte técnico y un informe de campo en el lugar, se constató que la vía estaba obstruida por aproximadamente 150 metros cuadrados en la zona. Según documentación oficial del municipio distrital, la legisladora fue notificada mediante la resolución de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural en noviembre de 2022.

En dicha resolución, se resolvió ordenar la demolición de lo construido en un plazo no mayor a 2 días calendarios por construir sin licencia de construcción y ocupar vía pública. Sin embargo, a pesar de ello, casi tres años después, el cerco continúa en el lugar impidiendo el paso.

Además, el actual alcalde de Pimentel, Enrique Javier Cacho Navarro Sousa, es militante de Alianza para el Progreso, el partido de María Acuña.

LEA TAMBIÉN: Congreso admite nueva denuncia contra Espinoza por presunto favorecimiento a Pablo Sánchez

La congresista María Acuña

Recordemos que María Acuña afirmó, la semana pasada, que los vecinos de Surco, donde se le acusa de invadir un parque, toman posesión de los jardines bajo supuestos “acuerdos”. Sin embargo, para el caso de la supuesta invasión en Chiclayo, indicó que en esta ciudad se invaden espacios públicos “por seguridad”.

“Tú no puedes estar diciendo cosas que no son ciertas. No puedo permitir que tú estés diciendo que yo soy una congresista que invado las áreas públicas”, indicó la parlamentaria.

Además, la tarde del viernes 18 de julio, el mismo día en que fue abordada por el programa, una grúa demolió la invasión de la vía pública atribuida a la congresista María Acuña. Sin embargo, este vehículo no pertenecía a la Municipalidad de Pimentel.