El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, habría formado parte de un chat grupal, denominado MAPE, conformado por dirigentes de mineros informales, según reveló esta noche el programa Punto Final.

Según se aprecia en los mensajes emitidos por Montero, antes de que se convirtiera en ministro, apoyaba la idea de que el Banco Central de Reserva (BCRP) compre el oro a los mineros informales.

El 30 de agosto del 2024 tres meses antes de que se convierta en ministro, Jorge Montero propuso que el BCRP compre el oro a la pequeña minería.

“Que el BCRP compre el oro de la pequeña minería tenemos demasiados dólares”, habría escrito.

como se recuerda la propuesta fue rechazada de mano por el presidente del BCRP, Julio Velarde.

Montero pidió incomodar a Velarde.

“Incomodemos un poquito al señor Velarde y que nos explique cómo piensa articular nuestro patrimonio geológico con nuestras reservas internacionales en un contexto explosivo con viento en popa a ver si nos sorprende con una inteligente articulación MAPE escribió.

Montero se oponía a eliminar el Reinfo

Además, en los chats se aprecia que Jorge Montero se oponía a eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) antes de asumir el cargo de ministro.

Montero mencionó que no se podría “derogar el Reinfo mientras no tengamos una ley para la minería a pequeña escala y artesanal verdaderamente funcional y que responda a la realidad. “Antes no se puede derogar el Reinfo”, anotó.

Tras jurar como ministro de Energía y Minas, el 30 de noviembre del 2024, la noticia fue celebrada en el chat grupal, que llenó de saludos, halagos y recomendaciones a Montero, que no demoró en contestar: “Muchas gracias por sus saludos, haremos el mejor trabajo posible”.

Días después de asumir el cargo, Montero recibió a varios de los integrantes del chat, representantes de gremios y federaciones en el Ministerio de Energía y Minas. La luna de miel terminó en marzo.

Pero, luego marco distancia con los dirigentes. Al respecto, Magno Palomino, dirigente la Confemin, señaló que lo que escribía Jorge Luis Montero en el chat no es lo mismo que plantea hoy como ministro. “Ha cambiado”, subrayó.

¿Quiénes más integran el chat?

El chat grupal es promovido por el Instituto MAPE, una organización que se presenta como supuesta promotora de la formalización de los mineros.

Para César Ipenza, experto en el rubro, dicho instituto se ha caracterizado por agrupar personas vinculadas o que trabajan para las organizaciones de mineros informales, y que han estado bastante cercanas a grupos de poder.

Se aprecia en el grupo a Juan Baldeón Ríos, uno de los fundadores de MAPE y se trata de un exasesor de la Federación Minera de Madre de Dios, una de las regiones que ha sufrido el mayor impacto de la minería ilegal en el país.

También integra el grupo Víctor Taype Olivares, expresidente de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, quien figura en la lista de Reinfos anulados, por no conseguir formalizarse.

Isidoro Calizaya López, otro de sus miembros, fue multado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), al confirmarse que usaba agua de manera clandestina, para la minería ilegal.

También, Adolfo Valverde Calipuy, conocido asesor de mineros en Pataz, nuevo centro de la criminalidad y la minería ilegal en el Perú, quien es investigado por la fiscalía por presunto crimen organizado.

Representando a la zona sur del país en el chat, se encuentra Edwin Ajahuana Mayta, dirigente minero de La Rinconada, a quien el Ministerio Público investiga por presunta contaminación ambiental y minería ilegal.