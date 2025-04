-¿Qué plantea su sector para avanzar en el proceso de formalización minera?

Lo que estamos planteando es una formalización con incentivos. El minero en proceso de formalización va a poder acceder al menos a tres incentivos que son importantes.

-¿De qué tratan esos incentivos?

El primero es que el pequeño minero se pueda conectar con el sistema financiero formal privado, los bancos, las cajas rurales, las cajas de ahorro y crédito, instrumentos de fomento, etcétera, para que acceda a línea de financiamiento preferentes.

Una vez que el minero en formalización tiene dinero y puede comprar maquinaria, combustible o equipamiento, entre otros, el siguiente incentivo es la mejora en el proceso productivo a través de una plataforma de empresa privada que puede brindar asistencia técnica de distintos tipos para poder mejorar las operaciones productivas.

-¿Qué se tiene que hacer para poder acceder a ese tipo de beneficios?

Seguir cumpliendo con los hitos para la formalización.

Nueva Ley MAPE para pequeña minería y minera artesanal

-¿Esos incentivos formarán parte del proyecto de ley que trabaja el Congreso de la República para la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (ley MAPE)?

Una cosa es la nueva ley MAPE, que está en manos de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, es responsabilidad de ellos sacarla adelante, y otra cosa es el proceso de formalización.

La nueva ley MAPE no es para informales ni para ilegales, es una ley que está pensada para legislar la actividad minera a pequeña escala y artesanal que está registrada y que está formalizada. Esta nueva ley, que es responsabilidad del Congreso, lo que va a legislar es una actividad que esté operando en una condición de formalidad.

-¿Cuál es el problema con esta actividad que lleva a normas que parecen correr paralelas?

El tema es que como la mayoría no está registrado ni formalizado en paralelo corre el proceso de formalización que está a cargo del Minem y allí es donde hablamos del tema de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Hay que recordar que el proceso de formalización ha sido abordado por la Ley N° 32213 dada el 27 de diciembre del 2024.

-¿Qué aspecto resalta de esta ley?

Esta norma señala tres aspectos, establece que para darle de baja al Reinfo, el Minem tiene que contar con un elemento diferente y este es sistema interoperable de formalización.

-¿En qué se diferencia ese nuevo sistema del Reinfo?

Ese nuevo aparato para la formalización se diferencia por los incentivos que está planteando, no es tramitológico -como ese registro- sino que es formalización con incentivos cumpliendo los hitos antes mencionados.

-Para lograr la formalización se requiere un paso previo: el cumplimiento de la normativa ambiental, pero para los pequeños mineros es un problema cumplirla. ¿Cómo se va a resolver?

Como estamos vinculando incentivos con el cumplimiento de hitos, estamos intentando reducir o simplificar los pasos, pasar de 12 o 15 a 6 o 7 pasos. Ahí vinculamos el incentivo con el cumplimiento de estos pasos revisados, repensados, realizados y simplificados.

-¿En qué estado se encuentra la construcción de ese sistema interoperable?

Estamos en la producción de ese sistema y estimamos que en junio de este año ya estará listo.

Prórroga del Reinfo

-¿Es probable que se tenga que prorrogar la vigencia del Reinfo?

De todas maneras, vamos a ampliar (la vigencia del Reinfo) porque el sistema interoperable tiene que ser probado en el campo y es lo que nos toma el segundo semestre del año 2025.

Una vez diseñado ese sistema y la plataforma por donde ingresan los documentos, cómo se tramitan los mismos al interior del ministerio y cómo eso se vincula con los incentivos, el cumplimiento de los hitos se tiene que probar en el campo, se tiene que probar en lugares emblemáticos de la minería en formalización .

-¿Cuáles son esos lugares emblemáticos?

Se tiene, por ejemplo, la zona de Cajabamba en Cajamarca; Pataz en La Libertad; Secocha en Arequipa; las áreas de La Rinconada, Ananea y Lunar de Oro, en Puno; y la zona de Madre de Dios.

-¿El proceso de formalización va a recaer plenamente en el Minem? Ha sido una facultad delegada a los gobiernos regionales...

Justamente, ese es el segundo objetivo de la ley dada en diciembre pasado, que las competencias de formalización pasen de los gobiernos regionales al Minem, en particular a la Dirección General de Formalización Minera. Para que eso se haga realidad que necesitamos su reglamento.

-¿Cuál es la situación de ese reglamento?

El reglamento ya fue prepublicado, hubo 351 observaciones de las cuales se han validado y aceptado 75, que han sido integradas de alguna manera en el nuevo texto. Este ya fue aprobado por nuestra oficina jurídica y ya se encuentra en la Presidencia del Consejo de Ministros para el proceso de evaluación multisectorial en la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV).

-¿Cuál será el siguiente paso en la formalización?

Una vez que el reglamento se publique la ley entra en vigencia y nosotros recuperaremos las facultades de formalización. Pero, vamos a seguir conversando y trabajando con las direcciones regionales porque parte de las labores que hay que hacer es determinar quiénes son los que se van a incorporar al nuevo sistema interoperable.

VUD estará lista en el 2026

-Había mucha expectativa sobre la implementación de la Ventanilla Única Digital para la minería (VUD), pero se cuestiona que no acelera los plazos, ¿que se prevé para agilizar ese mecanismo?

En general, el Minem está haciendo distintos esfuerzos para reducir los plazos de los trámites, en diversos frentes, uno de ellos es la VUD, y otro, es a nivel interno, donde (un aspecto a resolver) es que la Dirección General de Minería y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros tengan formatos y bases digitales compatibles. No en todos los casos las tienen.

-¿Qué ocasiona eso?

Seguimientos que podrían hacerse en dos días pueden demorarse un mes o mes y medio porque no trabajan con bases de datos digitales compatibles, unos trabajan en Excel y otros en diferentes formatos. Este esfuerzo de homologación de bases de plataformas digitales informáticas al interior del ministerio que le llamamos el TUPA Digital.

-¿Qué más falta para acelerar los trámites?

El otro momento es el Minem interactuando con otros ministerios para sacar adelante los trámites mineros. Por ejemplo, interacciones con la Sunat, Sunafil, OEFA, Osinergmin, Sernanp, Serfor, con Ingemmet.

-¿Cómo está el avance para su concreción?

Ya tenemos en marcha un proyecto financiado por el Banco Mundial para el próximo año, en el transcurso de este Gobierno, poder cerrar y terminar con el TUPA Digital y la VUD. El foco es terminar todo antes de julio del año 2026.

-Hay una norma que estableció en el año 2017 el silencio administrativo negativo para permisos ambientales mineros, ¿esto cómo se resolvería en un marco del shock desregulatorio?

Así es hay 10 puntos dentro de los múltiples aspectos del show de ese regulatorio que ha anunciado el Ministerio de economía y finanzas que corresponden al Ministerio de energía y Minas Uno de ellos es el análisis del Silencio administrativo positivo para ciertos trámites.

-¿Que va a permitir esto?

Si la autoridad no se manifiesta en un tiempo determinado el trámite se da por aceptado y concluido, esa es la virtud de silencio administrativo positivo, ese es uno de los elementos presentes en este shock desregulatorio.

Proyecto Tía María

En cuanto al proyecto Tía María, en el último boletín del Minem no tiene fecha definida para empezar obras. ¿Eso tiene que ver con el conflicto que afronta como posición en el Valle del Tambo?

No, veo que la oposición al proyecto ha dado paso a un nuevo escenario en el cual las autoridades y la población le reclaman a la empresa avances concretos para impulsar su desarrollo y bienestar. Ha habido una migración desde una oposición a una posición diferente el mensaje es no te digo no pero qué me propones qué me ofreces y allí la empresa está lanzando algunos mensajes muy claros.

-¿El proyecto avanza?

Tienen en este momento más de 700 personas contratadas en las principales localidades del Valle del Tambo haciendo distintas obras para el proyecto Tía María. La electromecánica todavía no está en construcción, pero si la habilitación de los terrenos las liberaciones.

-Y, ¿las vías de interconexión con el proyecto?

Hay una nueva carretera que vincula la operación minera con el puerto en la costa donde va a estar la planta de desalinización de agua de mar. Esa carretera ya la están licitando.

-¿Cómo se va a resolver el tema de la provisión de agua para Tía María?

Al respecto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Ángel Manero) con quien vamos a conversar para activar el esquema de Obras por Impuestos para un dique en Tambo Bajo que es una Represa de 50 millones de metros cúbicos de agua que la empresa Southern ha comprometido no para la operación de esa empresa sino para la población productora del Valle del Tambo.

-¿Esa represa no va a proveer agua para el proyecto minero?

No, el agua para la operación no viene la empresa sino del mar. Por eso yo estimo que en la medida que vayan pasando los meses, entre junio - septiembre ya la empresa podría estar cómodamente en condiciones de iniciar las primeras obras de electromecánica que necesita la operación minera.

