“La fe en mi familia y en mí mismo hizo todo posible”, declaró el empresario en CADE 2013, cuando contó que tras el asesinato de su padre, Luis Hochschild, en 1999, tomó varias decisiones para enrumbar Hochschild Mining y Cementos Pacasmayo, otra de sus empresas clave. Por ejemplo, decidió desprenderse de los activos que no generaban valor al core business, como sus plantas energéticas.

“En el año 2000, decidí invertir todo lo que tenía en ese momento, endeudarme a tope, para consolidar la propiedad, y estabilizar y desarrollar ambos negocios, el minero y el cementero”, declaró en su momento a diario Gestión. Para ese tiempo, el hoding ya había puesto en marcha un amplio programa de exploración minera, descubriendo yacimientos como Ares, Selene y Sipán.

¿Cuándo se internacionalizó Hochschild?

Entre 2001 y 2006, con Eduardo como director del Grupo Hochschild, la compañía abrió oficinas de exploración e identificó varios proyectos mineros en Argentina, México y Chile, y celebró varios acuerdos de joint venture con socios mineros, especialmente los relativos a San José y Pallancata e Inmaculada.

Entre esos joint venture figuran algunos con el Grupo Luksic; también con Western Copper Holdings Limited en México, y Minera Andes en Argentina. En el 2000, además, había anunciado una inversión de más de US$ 7 millones en Minera Ares, para seguir desarrollando sus exploraciones.

Pero el salto más importante, según Eduardo Hochschild, la dieron en el 2006. Ese año “Hochschild Mining” se convertía en la primera empresa latinoamericana que, en más de cien años, cotizaba en la Bolsa de Londres. Lo recaudado, unos US$ 515 millones, les permitió abrir su primera operación en Argentina, San José; también inaugurar la mina Moris en México, y comenzar la producción en la mina de Pallancata, al sur del Perú.

En el 2006, se convirtió en el nuevo presidente de la compañía tras adquirir las acciones de sus cuatro hermanos (un hombre y tres mujeres).

Cabe indicar que la fortuna del empresario peruano creció durante el 2024, y estaría relacionada al mejor desempeño de sus negocios en el sector minero. De acuerdo a la empresa, “el 2024 fue un año importante para Hochschild. Logramos nuestro mejor desempeño financiero en 13 años, iniciamos la producción en Mara Rosa y adquirimos otro activo en Brasil. Nuestro equipo sigue comprometido con la optimización de costos y el crecimiento sostenible”.

Otros negocios más allá de la minería

Eduardo Hochschild Beeck también preside el directorio de Cementos Pacasmayo desde abril de 1991, según los registros oficiales de la empresa. Además de cotizar en la bolsa de Lima, también participa en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

Solo en el 2024, la cementera peruana registró ingresos por casi S/ 2,000 millones, 1,4% más a lo registrado en el 2023. Mientras que su utilidad neta se incrementó en 17,8% debido principalmente a las eficiencias operativas de sus hornos.

En el 2012, el empresario peruano ingresó al sector educación al anunciar la creación de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), al cual, según ha confesado varias veces, le dedica más del 50% de su tiempo. En el 2014, junto con otros empresarios, invirtieron cerca de US$ 100 millones en el campus de Barranco. Ese año declaró: “Estoy haciendo la universidad en la que hubiera querido estudiar”.

En el 2023, UTEC realizó una inversión adicional por cerca de US$ 27 millones para ampliar la capacidad del campus.

Eduardo Hochschild ha sido consultado en varias oportunidades por la posibilidad de expandir su interés educativo al desarrollo de colegios. En el 2015 respondió: "Lo que nos interesa a nosotros es darle la oportunidad a quien se lo merece. Si para esta tarea tenemos que llegar al kinder garden lo haremos. ¿Sueño con tener colegios? Sin lugar a dudas, ahí estamos viendo, pero también reconozco que el esfuerzo que estamos haciendo en la universidad hay que terminarlo. La tarea es llegar a una élite intelectual".

Cabe indicar que también participa en el instituto Tecsup, fundado por su padre.

Además de sus negocios, durante los últimos años también participa en patronatos y diversos proyectos filantrópicos. Su legad incluye el MAC (Museo de Arte Contemporáneo), y su rol como director en el BCP, impulsando innovación bancaria.

Aunque su riqueza se sustenta en la minería y el cemento, también mantiene su enfoque en educación y sostenibilidad. Ahora, con su hijo Nicolás en roles clave, la sucesión familiar parece asegurada.

Dato sobre la Lista Multimillonarios 2025

La Lista Forbes considera a los multimillonarios con fortunas superiores a los US$1,000 millones. En el 2023, cuatro peruanos figuraban en el ranking, entre ellos, Carlos Rodríguez-Pastor y Ana María Brescia Cafferata; pero en 2024 desaparecieron por disminución de activos o fragmentación de patrimonios.

En la lista del 2025, solo figura el peruano Eduardo Hochschild Beeck cuya fortuna en los últimos años ha oscilado entre los US$ 880 millones y US$ 1.3 mil millones (2022). Este año, su patrimonio se incrementó hasta los US$ 2,400 millones gracias a la mejor cotización de minerales como oro y plata, sus principales negocios.