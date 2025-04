David Silva, gerente general de Paltarumi, comentó a Gestión que el año 2024 fue especialmente positivo para la compañía minera, superando ampliamente sus expectativas tanto en ingresos como en rentabilidad y contribución fiscal. Las ventas anuales alcanzaron los US$ 267 millones, una cifra histórica dentro del desempeño de la compañía. En cuanto a rentabilidad, la utilidad neta cerró en US$ 16 millones, mientras que el EBITDA llegó a los US$ 31 millones.

“Hemos logrado estos resultón gracias a la inversión en tecnología en nuestra planta, entendida como un pilar fundamental para alcanzar la eficiencia operativa. Asimismo, factores externos como el incremento en el precio del oro también han tenido un impacto positivo”, explico el directivo.

De cara a este año, Paltarumi proyecta un crecimiento de al menos 20% con respecto a 2024, manteniendo como eje central la eficiencia operativa. Pese a trabajar con el mismo producto y la misma materia prima, Silva comentó que es posible obtener distintos niveles de rentabilidad dependiendo del grado de eficiencia alcanzado en los procesos.

“Por ello, buscamos recuperar la mayor cantidad de oro mediante el uso de tecnología avanzada para incrementar los volúmenes de venta y maximizar la rentabilidad del negocio”, indico Silva.

A la fecha, Paltarumi se encuentra en el puesto 10 de exportadores de oro (incluyendo las grandes mineras), con 3,200 kilogramos de oro exportados en el 2024, según Comex.

Entre optimizaciones y una planta de refinación

Desde su inicio de operaciones, Paltarumi ha ejecutado inversiones acumuladas en capex que superan los US$ 40 millones. Para este año, la compañía tiene como consigna invertir aproximadamente US$2 millones en diversos proyectos

Uno de los más importantes es la implementación de una planta de refinación de metales preciosos. Actualmente, el proceso productivo de Paltarumi transforma el mineral aurífero en bruto en barras doré, una aleación compuesta por partes iguales de oro y plata. “Estas barras son exportadas a mercados como India, Dubái o Estados Unidos, donde refinerías especializadas las procesan para obtener lingotes de oro y plata de alta pureza”, anotó Silva.

Con la nueva planta de refinación, la empresa permitirá realizar este proceso internamente, obteniendo lingotes de oro con una pureza de hasta 99.99%. Este paso es una oportunidad para diversificar el negocio, brindando un servicio a terceros, lo que abriría una nueva línea de negocio. “Buscamos cerrar la implementación de este proyecto hacia mediados de 2025″, indicó.

Además, el proyecto contempla utilizar la plata obtenida para fomentar la industria de la platería y la artesanía peruana, ya que este metal no suele alcanzar precios competitivos en el mercado internacional. “Estamos evaluando impulsar este nuevo frente como una forma de generar valor agregado local. La iniciativa se desarrollará en asociación con un socio estratégico, dado que la refinación no forma parte del core del negocio actual”, comentó.

Paltarumi SAC ha invertido cerca de US$40 millones en su planta de procesamiento de oro en Paramonga.

Por su parte, el capex destinado para este año incluye continuar realizando optimizaciones en su infraestructura actual. En detalle, dado que la capacidad máxima de procesamiento autorizada es de 350 toneladas por día —limitación impuesta por los actuales permisos regulatorios—, la estrategia se basa en hacer más eficiente cada etapa del proceso productivo.

“La inversión está enfocada en la adquisición de nuevos equipos que permitan elevar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, incorporar redundancias (de equipos) que garanticen la continuidad de las operaciones, ya que nuestro planta está diseñada para no detener su producción", explico el directivo.

Alianzas para replicar su modelo de negocio en nuevas regiones

El año pasado fue particularmente desafiante para la empresa, ya que enfrentaron una serie de ataques mediáticos que, aunque ralentizaron parcialmente sus planes de expansión. Tras superar esta situación, Silva señaló que buscarán retomar el proyecto de replicar su modelo de negocio en distintas regiones del país.

En ese sentido, tal como lo adelantó la empresa a este medio en 2023, la empresa buscará replicar su planta de beneficio en distintas regiones del país, de la mano de socios estratégicos.

“Tenemos un interés particular por explorar el norte del país, una zona predominantemente aurífera. Aunque por motivos de confidencialidad y competencia no se ha revelado una ubicación específica, la región representa un foco clave para futuras alianzas. El sur también se encuentra en el radar, aunque presenta retos adicionales debido a la alta concentración de plantas existentes”, indicó el ejecutivo de Paltarumi.

Iniciativas paralelas:

Paltarumi ha desplegado un proyecto para la reutilización de los relaves , los cuales son gestionados en colaboración con una Planta de Flotación cercana, donde se procesan nuevamente para obtener concentrado de oro. Lo que sería un desecho en el proceso de lixiviación, ahora se constituye en una materia prima.

, los cuales son gestionados en colaboración con una Planta de Flotación cercana, donde se procesan nuevamente para obtener concentrado de oro. Lo que sería un desecho en el proceso de lixiviación, ahora se constituye en una materia prima. La empresa lleva a cabo un segundo proceso de reutilización de los relaves, que consiste en la obtención de tierra limpia, libre de contaminantes y minerales. Esta tierra se transforma en materia prima para la fabricación de ladrillos, bloquetas y baldosas, que se utilizan en la construcción de diversas áreas de la planta.

