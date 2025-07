La congresista María Acuña, de la bancada de Alianza para el Progreso y hermana de César Acuña, habría invadido y cercado el área de un parque público ubicado en el distrito limeño de Surco, según denunció el programa Cuarto Poder.

Según el dominical, la congresista se habría apropiado indebidamente de aproximadamente 118 metros cuadrados del parque número 17, anexándolos a su propiedad. El área invadida fue cercada con mallas, rejas y tiene hasta una puerta, restringiendo el acceso público.

Un documento oficial de la Municipalidad de Surco a la que accedió el dominical, basándose en levantamientos topográficos y revisión de registros, se confirmaría que el predio de la congresista excede su perímetro legal y ocupa parte del parque.

Por ello, se emitió un acta de fiscalización y una papeleta de infracción a nombre de la inmobiliaria Los Alizos EIRL, de la cual Acuña es dueña desde el año 2015.

Según el programa, la vivienda fue adquirida en julio de 2023 por más de 530 mil dólares, casi 2 millones de soles, cuando María Acuña ya era congresista. El pago se realizó en dos partes mediante cheques de gerencia.

Tras esta revelación, la congresista evitó responder al programa. En tanto su esposo, Elver Díaz Bravo, defendió la legalidad de la compra, argumentando que el terreno ya estaba así desde hace décadas acusando a otros vecinos de haber ocupado áreas públicas.

Aunque el esposo de la parlamentaria negó la invasión, admitió que el terreno fue adquirido en esas condiciones y que, si la municipalidad lo exige, estarían dispuestos a retirarse del área ocupada.

“Estamos hablando con claridad. Esta parte de acá, el señor me ha vendido, así como está, hasta acá. El señor bien claro nos dijo que eso era posesión porque tiene más de 40,50 años. Él así lo ha tenido, me lo ha dado (…) Si en algún momento la municipalidad con un tema de mejorar la situación, si tengo que retirarme, yo me retiro.”, indicó al programa.