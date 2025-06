Dos días después de conocerse que sus tesis de maestría y doctorado se habrían perdido tras un huayco que afectó las instalaciones de la Universidad César Vallejo (UCV), la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, aseguró que si guarda una copia de dichos documentos.

En diálogo con RPP, dejó entrever que las copias de sus tesis se encontrarían en Chiclayo, su ciudad natal.

“Por supuesto (que tengo una copia), el tema del sacrificio y el trabajo, más aún cuando uno es madre, nos cuesta sacrificio y trabajo, es un tema muy importante: la educación (...) en este momento yo estoy viviendo en Lima. En Chiclayo debe estar (la tesis). Voy a voy a verificar, porque ahora estoy viviendo en Lima”, indicó esta tarde a RPP.

La también presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también cuestionó la información propalada por Punto Final, que denunció la pérdida de sus tesis.

Según dijo, dicho dominical debió revelar la data en el 2023, año en el que, según el medio, realizó la solicitud a la UCV.

“Lo que hoy me enteré es que el dominical, en el 2023, estaba pidiendo la información. Desde ese año ya tenía la información que la tesis se había malogrado y yo no sé por qué en este momento lo sacan. Deberían de haberlo sacado en el 2023. Es parte política, no sé qué tiene este dominical contra mi persona porque, teniendo una información desde ese año, viene a sacarlo ahora”, criticó.

LA HISTORIA DE LA CONTROVERSIA

En junio del año 2023, Latina Noticias pidió a dicha universidad una copia de las tesis realizadas por Acuña; sin embargo, se negaron hasta en dos oportunidades a otorgar la documentación solicitada.

Ante esta situación, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia obligó a la casa de estudios entregar esa información. Desde la UCV respondieron que las copias de ambas tesis se encontraban resguardadas en el almacén de logística en la sede de Chiclayo.

No obstante, advirtieron que dicha lugar fue gravemente afectado por las intensas lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño en el año 2017, por lo que toda la documentación se extravió.

Ningún vocero de la universidad quiso declarar sobre el tema, tampoco quisieran entregar imágenes de los daños que había sufrido dicha sede, denunció Punto Final.

La legisladora ostenta una maestría y un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad en la UCV. La tesis que presentó para obtener el grado de maestría en gestión pública se tituló “Satisfacción y clima laboral en los trabajadores de la GRED (Gerencia Regional de Educación) de Lambayeque 2015″.

La otra tesis que presentó para obtener el grado de doctorado en gestión pública y gobernabilidad se tituló “La gestión pedagógica y el desarrollo laboral de los docentes de educación primaria en las instituciones educativas”.