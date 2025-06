La Universidad César Vallejo (UCV) y la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) María Acuña, se encuentran nuevamente en el ojo de la tormenta.

Dicha casa de estudios, de propiedad del gobernador regional de la Libertad, César Acuña, aseguró que perdió las tesis de maestría y doctorado de la legisladora, reveló Punto Final el último domingo.

La UCV, según el dominical, alegó que las tesis requeridas para obtener dichos grados académicos se han perdido debido a un huaico que afectó sus instalaciones en la ciudad de Chiclayo, en el año 2017, en el marco del fenómeno ‘El Niño’.

Tras conocerse esta noticia, desde diversos sectores rechazaron esta versión al carecer de verosimilitud. Uno de los detractores fue Virgilio Acuña, quien es hermano de la legisladora de APP.

En diálogo con RPP, el también presidente del partido Perú Federal calificó de “bochornosa revelación” la versión dada por dicha casa de estudios.

“Bochornosa revelación, no solo es reprochable que no exista la tesis, sino que lo más grave es la explicación que da respecto a que las tesis fueron desaparecidas por el fenómeno El Niño. Es una tomadura de pelo para la sociedad, yo lo que creo es que no existe la tesis”, señaló el último lunes.

Acuña añadió que esta denuncia afecta su honor y el de su familia, por lo que dijo sentir vergüenza por la actitud política de su hermana, quien, según dijo, apoya al Gobierno de Dina Boluarte.

LEA TAMBIÉN: Subcomisión ratifica cierre del caso Rolex y niega posibilidad de reconsideración

“Esto desgraciadamente afecta el honor mío y de mi familia. Me da vergüenza la actitud política de la señora María Acuña, que apoya a un sistema y un Gobierno corrupto que va desangrando a nuestra patria. Esta es la desgracia para nuestra familia tener de hermana que apoya a una mujer que ha hecho tanto daño a nuestra nación”, cuestionó el excongresista.

¿QUÉ RESPONDIÓ CÉSAR ACUÑA FRENTE A LA DENUNCIA?

En la víspera, el líder de APP salió en defensa de su hermana y recordó que en la Sunedu sí están inscritos sus grados académicos, por lo que demostraría que sí existe las tesis.

“Si en Sunedu están inscritos los grados, se entiende que para que se registre, en la universidad tuvo que haber estado el trabajo de investigación. Si la universidad dice que no lo tiene, tendrá que explicar dónde está ese documento”, indicó desde La Libertad.

Explicó que para obtener un grado académico deben cumplirse etapas formales: “Primero, se asigna el tema al estudiante; luego, este presenta su trabajo de investigación, se nombra un jurado, se levanta un acta, la universidad registra el acta y finalmente se informa a la Sunedu”.

En ese sentido, enfatizó que si Sunedu reconoce el título, se presume que el proceso fue cumplido.