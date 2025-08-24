Tras la suspensión de visados a transportistas mexicanos, por parte del gobierno de Estados Unidos, el director de la transportadora Temp, Jorge Puga Ochoa, aseguró que no habrá “ninguna afectación” a sus labores.

El directivo precisó que no habrá afectación debido a que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue vigente.

“Para nosotros no tiene ninguna afectación, principalmente porque el tratado de libre comercio está vigente, más bien está enfocado en el accidente que hubo con una persona en Miami”, explicó Puga Ochoa.

Esto último hizo referencia al camionero originario de la India, quien fue acusado de tres cargos de homicidio luego de un accidente al girar en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida.

Tras este accidente, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la nueva medida de suspensión de visas, argumentando que “el creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses”.

Sin embargo, Rubio no dio estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en ese sector.

De acuerdo con Puga Ochoa, en Ciudad Juárez hay registrados unos 2500 choferes que cruzan diariamente a Estados Unidos, aunque la cifra aumenta de manera significativa al sumar cruces de otras zonas fronterizas, como Tijuana o Nuevo Laredo.

El empresario consideró que la medida debe interpretarse como un incentivo para mejorar la capacitación de los conductores mexicanos, debido a que esta disposición refleja un cambio en la política laboral y de seguridad vial en el país norteamericano.

Recordemos que, desde el mes de junio, el Departamento de Transporte de Estados Unidos exige una prueba de inglés para los conductores de carga, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.

Elaborado con información de EFE.