El chofer Juan Antonio Hidrogo Escareño habla durante una entrevista en Ciudad Juárez (México). EFE/ Luis Torres
El chofer Juan Antonio Hidrogo Escareño habla durante una entrevista en Ciudad Juárez (México). EFE/ Luis Torres
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Tras la suspensión de , por parte del , el director de la transportadora Temp, Jorge Puga Ochoa, aseguró que no habrá “ninguna afectación” a sus labores.

El directivo precisó que debido a que el tratado entre (T-MEC) sigue vigente.

LEA TAMBIÉN: Viajeros con pasaporte de EE.UU.: esta novedad puede marcar la diferencia en el extranjero

“Para nosotros no tiene ninguna afectación, principalmente porque el tratado de libre comercio está vigente, más bien está enfocado en el accidente que hubo con una persona en Miami”, explicó Puga Ochoa.

Esto último hizo referencia al camionero originario de la India, quien fue acusado de tres cargos de homicidio luego de un accidente al girar en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. lanza dura advertencia a quienes intenten reingresar irregularmente: este es el castigo

Tras este accidente, , Marco Rubio, anunció la nueva medida de suspensión de visas, argumentando que “el creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses”.

Sin embargo, Rubio no dio estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en ese sector.

De acuerdo con Puga Ochoa, en Ciudad Juárez hay registrados que cruzan diariamente a Estados Unidos, aunque la cifra aumenta de manera significativa al sumar cruces de otras zonas fronterizas, como Tijuana o Nuevo Laredo.

LEA TAMBIÉN: Si tienes una orden de deportación en tu contra en Estados Unidos, esto es lo que puedes hacer

El empresario debe interpretarse como un incentivo para mejorar la capacitación de los conductores mexicanos, debido a que esta disposición refleja un cambio en la política laboral y de seguridad vial en el país norteamericano.

Recordemos que, desde el mes de junio, el exige una prueba de inglés para los conductores de carga, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por

Elaborado con información de EFE.

El empresario transportista Jorge Puga Ochoa durante una entrevista en Ciudad Juárez (México). EFE/ Luis Torres
El empresario transportista Jorge Puga Ochoa durante una entrevista en Ciudad Juárez (México). EFE/ Luis Torres

TE PUEDE INTERESAR

Microempresas contarán con guía para implementar sus estados financieros desde 2025
Universitario vs Alianza Lima: así están las cuotas para el clásico del Clausura 2025
Universitario vs. Alianza Lima: PNP despliega más de 1600 agentes para la seguridad del clásico

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.