Hoy, domingo 24 de agosto a las 5:30 p.m., el Estadio Monumental de Ate será escenario de una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025.

Las casas de apuestas ya reflejan el panorama del clásico. Según las cuotas de Apuesta Total, Universitario parte con ventaja en el Monumental con una cuota de 1.96 por su triunfo, frente a 3.00 por el empate y 4.75 en caso de victoria de Alianza Lima. Un pronóstico que guarda relación con los resultados de los últimos enfrentamientos entre ambos, donde los cremas han logrado mejores resultados frente a su rival.

La última vez que se enfrentaron fue en el Apertura de este año, en un empate 1-1. Ese resultado se suma a un registro favorable para el conjunto merengue, que en los últimos cinco clásicos acumulan tres victorias y dos empates frente a los blanquiazules. Ahora, este encuentro llega con un matiz especial, pues ambos clubes vienen de competir en los torneos de Conmebol, lo que añade expectativa sobre cómo llegarán al duelo por la Liga 1.

El clásico del fútbol peruano regresa hoy en la séptima jornada del Clausura. (Foto: Alianza Lima)

Los cremas marchan ahora en la cima del Clausura con 14 puntos, luego de igualar 1-1 frente a Sport Huancayo en la última fecha y tras la modificación en la tabla por el retiro de Binacional.

En el plano internacional, Universitario viene de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores: cayó 4-0 en la ida en Lima y, pese a mostrar un buen nivel en la vuelta en Sao Paulo, empató 0-0 con Palmeiras, despidiéndose del torneo.

El clásico del fútbol peruano regresa hoy en la séptima jornada del Clausura. (Foto: GEC)

Del otro lado, Alianza Lima se mantiene a solo tres puntos de la primera posición de la Liga 1, y llega con la necesidad de sumar para escalar en la tabla. Los íntimos vienen de una victoria 3-1 en su última presentación frente a ADT, mientras que en la Sudamericana consiguieron una clasificación histórica: vencieron en el acumulado por 4-1 a Universidad Católica en Quito y regresaron a los cuartos de final del torneo después de 23 años.