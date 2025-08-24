Universitario vs. Alianza Lima: PNP despliega más de 1600 agentes para la seguridad del clásico. Fotos: Fernando Sangama/ @photo.gec
Universitario vs. Alianza Lima: PNP despliega más de 1600 agentes para la seguridad del clásico. Fotos: Fernando Sangama/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La (PNP) ha puesto en marcha un plan especial para salvaguardar la seguridad del partido entre en el estadio Monumental, movilizando 1658 agentes, 97 vehículos y 254 motocicletas, según informó Felipe Monroy, jefe de la Lima Centro.

comenzó a las 8:00 am con tres anillos de seguridad alrededor del estadio, destinados a controlar el acceso de los hinchas y asegurar las avenidas cercanas en el distrito limeño de Ate.

LEA TAMBIÉN: Proponen declarar ‘estado de sitio’ en Trujillo: ¿qué implica esta medida?

Asimismo, precisaron que solo se con entrada oficial y documento de identidad. Además, queda prohibido el ingreso al recinto de personas ebrias, por lo que para ello se aplicarán pruebas de alcoholemia en los accesos.

Monroy señaló que los agentes policiales también verificarán requisitorias, controlarán la reventa de entradas y el comercio ambulatorio. “El que incumple la norma será intervenido y sancionado”, advirtió el oficial.

LEA TAMBIÉN: Policías enfrentan al crimen sin chalecos, pero con generales en Audis

Además, zonas de riesgo en Lima las cuales se encuentran en peligro de , las cuales estarán bajo vigilancia estricta. El general Monroy, ante ello, advirtió que se aplicará la ley que previene la violencia en espectáculos deportivos y, de ser necesario, la ley de disturbios.

“Si que provoquen disturbios, incluso con armas, aplicaremos la ley de disturbios como corresponde”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Juárez señala que la Fiscalía nunca perderá la dirección de la investigación, tras fallo del TC

Finalmente, Monroy indicó que trabaja en coordinación con las municipalidades de Ate y La Molina para reforzar la seguridad en las inmediaciones del estadio y en las principales vías de acceso, asegurando una entrada y salida habitual de los asistentes.

Violencia en el fútbol sudamericano

Estas , según Monroy, debido a que este encuentro es considerado de “alto riesgo”.

Recordemos que esta semana en Sudamérica, se han suscitado entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente, durante un partido de la Copa Sudamericana en Buenos Aires, Argentina.

LEA TAMBIÉN: Violencia en Argentina golpea de nuevo al fútbol en Sudamérica: FIFA exige “sanciones ejemplificadoras”

Tras ello, ambos equipos formularán sus descargos, esperando que tome las medidas correspondientes.

La decidirá cuál será el futuro de ambos equipos. Recordemos que el ganador de este encuentro disputaría los partidos correspondientes a los cuartos de final con, quien ya clasificó a esta instancia del torneo.

Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima Centro, señaló que los agentes policiales también verificarán requisitorias, controlarán la reventa de entradas y el comercio ambulatorio. Foto: Canal N.
Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima Centro, señaló que los agentes policiales también verificarán requisitorias, controlarán la reventa de entradas y el comercio ambulatorio. Foto: Canal N.

TE PUEDE INTERESAR

Martín Vizcarra retrocede y acatará decisión del INPE de trasladarlo a penal Ancón II
Barbados, la ‘isla de Rihanna’, busca atraer a peruanos con real estate y turismo de lujo
Qué pasó con Amanda Knox tras su paso por prisión y dónde está ahora

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.