La Policía Nacional del Perú (PNP) ha puesto en marcha un plan especial para salvaguardar la seguridad del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en el estadio Monumental, movilizando 1658 agentes, 97 vehículos y 254 motocicletas, según informó Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima Centro.

El operativo comenzó a las 8:00 am con tres anillos de seguridad alrededor del estadio, destinados a controlar el acceso de los hinchas y asegurar las avenidas cercanas en el distrito limeño de Ate.

Asimismo, precisaron que solo se permitirá el ingreso con entrada oficial y documento de identidad. Además, queda prohibido el ingreso al recinto de personas ebrias, por lo que para ello se aplicarán pruebas de alcoholemia en los accesos.

Monroy señaló que los agentes policiales también verificarán requisitorias, controlarán la reventa de entradas y el comercio ambulatorio. “El que incumple la norma será intervenido y sancionado”, advirtió el oficial.

Además, la Policía ha identificado zonas de riesgo en Lima las cuales se encuentran en peligro de registrarse enfrentamientos entre barristas, las cuales estarán bajo vigilancia estricta. El general Monroy, ante ello, advirtió que se aplicará la ley que previene la violencia en espectáculos deportivos y, de ser necesario, la ley de disturbios.

“Si identificamos a vándalos que provoquen disturbios, incluso con armas, aplicaremos la ley de disturbios como corresponde”, afirmó.

Finalmente, Monroy indicó que la PNP trabaja en coordinación con las municipalidades de Ate y La Molina para reforzar la seguridad en las inmediaciones del estadio y en las principales vías de acceso, asegurando una entrada y salida habitual de los asistentes.

Violencia en el fútbol sudamericano

Estas medidas se dan, según Monroy, debido a que este encuentro es considerado de “alto riesgo”.

Recordemos que esta semana en Sudamérica, se han suscitado hechos de violencia entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente, durante un partido de la Copa Sudamericana en Buenos Aires, Argentina.

Tras ello, ambos equipos formularán sus descargos, esperando que la Conmebol tome las medidas correspondientes.

La Comisión Disciplinaria de la entidad deportiva decidirá cuál será el futuro de ambos equipos. Recordemos que el ganador de este encuentro disputaría los partidos correspondientes a los cuartos de final con Alianza Lima, quien ya clasificó a esta instancia del torneo.