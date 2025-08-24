La noche del último viernes el expresidente Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II, en donde cumplirá los 5 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el marco del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Esto, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anulara la resolución que dispuso su internamiento en el centro penitenciario de Barbadillo, Ate.

Pese a que un inicio indicó que interpondrá una serie de iniciativas legales para anular esta decisión, entre ellos, un habeas corpus, Vizcarra retrocedió y acatará lo dispuesto por el INPE.

Así lo anunció su abogado, Erwin Siccha, tras precisar que el mensaje de su patrocinado es que “resistirá en donde lo manden y que no lo van a doblegar”.

“Él (Martín Vizcarra) va a desistir de este habeas corpus en el entendido de dos cosas. Primero, que si alguien cree que el penal de Barbadillo era un privilegio para él, a él jamás le han gustado los privilegios (...) si pensaban que era un privilegio, él ha desistido de toda acción legal para que él regrese a Barbadillo”, indicó el último sábado a RPP.

“Va a aceptar estoicamente, como lo ha hecho siempre con todas las injusticias y cosas que han pasado en el Poder Judicial, y se va a quedar en Ancón II estos pocos días, porque estamos seguros que en la apelación que ya ha sido aceptada y que próximamente será revisada por la sala correspondiente, él logrará su libertad”, añadió.

Precisamente, Vizcarra, a través de un mensaje en sus redes sociales, confirmó que acatará la decisión del INPE y agregó que seguirá “luchando por la recuperación de la democracia y la unión de los peruanos contra el pacto mafioso que nos gobierna”.

“Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar. He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión”, sostuvo.

AÚN NO SE NOS NOTIFICA SOBRE EL CAMBIO DE PRISIÓN

Pese a ello, Siccha cuestionó que, hasta ahora, “ni siquiera se les haya notificado” de la resolución directoral que ordenó o que dispuso el cambio de establecimiento penitenciario del exmandatario, lo que, según dijo, constituye una absoluta y gravísima arbitrariedad.

“Es contradictoria la decisión de haberlo enviado a Ancón. Existe una directiva para clasificar a todos los que van a ser internados en establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Ahí establece unos intervalos con determinado puntaje, me parece que es de 4 a 7, va a Ancón II; luego, si es de 8 a 11, si mal no recuerdo, va a Lurigancho. Y así sucesivamente, Castro Castro y también Ancón I. En esta tabla de clasificación, ¿existe el penal de Barbadillo? No existe", cuestionó.

“Entonces, no hay ningún sentido en lo que ha ocurrido, lo que evidencia una clarísima decisión de carácter político y no de legalidad penitenciaria. Y eso hay que tenerlo claro. Lo que sucedió es una gravísima vulneración contra los derechos del señor Martín Vizcarra, una clarísima discriminación y diferenciación donde no cabría hacerlo”, enfatizó.

