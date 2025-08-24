El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) aprobó, mediante la Resolución N.° 003-2025-EF/30, la Guía práctica para la aplicación de la Norma Peruana de Información Financiera para las Microempresas (NPIF). El documento busca facilitar la elaboración de estados financieros y notas explicativas, en el marco de la entrada en vigencia de la NPIF desde el ejercicio fiscal 2025.

La NPIF fue aprobada en 2024 y está dirigida a las empresas cuyos ingresos anuales no superen las 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Con esta guía, el CNC busca brindar herramientas concretas y casos prácticos que orienten a las microempresas en el cumplimiento de sus obligaciones contables de manera más sencilla y estandarizada.

Según el Consejo, la guía no constituye una norma adicional ni está sujeta a análisis de impacto regulatorio, sino que funciona como un instrumento complementario de carácter didáctico, diseñado para apoyar la implementación de la NPIF en el país.

El documento ofrecerá ejemplos y casos para simplificar la elaboración de estados financieros y notas explicativas. (Foto referencia: GEC)

Publicación y difusión

La resolución dispone que la Guía práctica será publicada en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de forma simultánea a su aparición en el Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, se ha solicitado a la Dirección General de Contabilidad Pública impulsar su difusión, y se ha recomendado a los colegios profesionales de contadores y a las facultades de Ciencias Contables del país incorporarla en sus programas académicos y de capacitación.

De esta manera, la autoridad busca asegurar que el nuevo marco contable llegue no solo a las microempresas, sino también a los profesionales y futuros contadores responsables de su aplicación.