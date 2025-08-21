Con este fondo la empresa podría adquirir una maquinaria adicional o mayores insumos para elevar su producción.

“El capital de trabajo implica todo el movimiento de la empresa, por ejemplo la compra de mercadería o de elementos esenciales. Todo lo que tiene que ver con el activo corriente”, explicó Omar Larios, docente de contabilidad y administración de la UPC.

Agrega que una característica importante de los créditos para capital de trabajo es que son de corto plazo, a pagarse usualmente en periodos de seis a doce meses.

La entidad financiera realiza una evaluación crediticia de la empresa, y dependiendo de su flujo de ingresos y nivel de proveedores, determina el monto máximo a prestar.

Las tasas de interés de los créditos para capital de trabajo pueden tener una gran variación de una entidad a otra. Así, para un préstamo por S/ 10,000 a 9 meses, la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA) máxima puede variar de entre 42% a 125% , según reporta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Esto genera que en el caso de la menor TCEA la cuota mensual a abonar sea de S/ 1,363, mientras que con la mayor TCEA la cuota mensual sea de S/ 1,544 (ver cuadro).

El reporte de la SBS muestra la TCEA máxima cobrada por cada entidad. Esta tasa se dirige sobre todo a las micro y pequeñas empresas, mientras que a las medianas y grandes empresas la TCEA es menor, debido a su menor nivel de riesgo.

“A las empresas pequeñas que recién inician el banco les puede prestar, pero al ser de alto riesgo las tasas llegan a ese tope máximo”, refirió Omar Larios.

Lo que debe considerar al buscar un crédito para capital de trabajo

El especialista recomendó a las empresas comparar las tasas de interés que cobran las distintas entidades financieras, para optar por las de menores costos.

Asimismo, sugiere establecer contactos con más de una entidad financiera, para poder negociar una mejor tasa de interés. “Es importante tener dos a tres alternativas de entidad financiera, para tener con qué negociar las tasas”, remarcó.

Finalmente, Omar Larios recomendó a las empresas hacer un flujo de caja proyectado. “Para así saber cuál será su capacidad de pago en el futuro, y por lo tanto saber cuánto podrían pedir, con el fin de no excederse”, anotó Larios.