Con la finalidad de contribuir a la calidad de vida de los peruanos, el Banco de la Nación (BN) otorga a los trabajadores y pensionistas del sector público créditos Multired a tasas atractivas en el mercado nacional.

Puedes solicitar un préstamo clásico Multired en el BN si eres trabajador o pensionista del sector público y recibes tus ingresos mensuales en esa entidad financiera.

Este proceso lo puedes realizar de manera presencial en cualquier agencia del banco en todo el país. Cabe mencionar que la campaña de este año inició el 29 de abril y termina el 31 de agosto próximo.

Desembolso

El préstamo Multired es de libre disponibilidad y su desembolso se efectúa directamente a una cuenta de ahorros que tengas en el Banco de la Nación.

El préstamo te permite solicitar hasta S/ 99,999 y pagarlo en cuotas fijas mensuales. Cada cuota incluye el interés generado, la comisión por aportes y la amortización del capital prestado.

Podrás pagar tus cuotas en efectivo directamente en las ventanillas de cualquiera de las agencias del banco o asignar el cargo a tu cuenta de ahorros para que se descuente automáticamente del saldo de tu cuenta.

El subgerente de banca personal de la entidad bancaria, Piero Flores, enfatizó que para estos créditos se pueden hacer prepagos o pagos anticipados.

“Se pueden hacer en cualquier momento sin ninguna penalidad. En ese tema no hay ninguna restricción por parte del banco”, puntualizó a Andina.

Subrayó que se trata de un producto conocido por todo el personal del sector público y pensionistas del Estado. Precisó que en esta ocasión se aplica una tasa de interés efectiva anual de 10% - tasa costo efectiva anual (TCEA) desde 11.58% - y que se considera un plazo de hasta 60 meses.

Requisitos a considerar

Para acceder al crédito Multired del Banco de la Nación debes cumplir con estos requisitos:

Tarjeta Débito Banco de la Nación

DNI original o carnet de extranjería, original y copia

Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago (para trabajador o pensionista), con antigüedad no mayor a 4 meses

Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea del 10/03/2021 en adelante, deberán presentar adicionalmente su último contrato original y adendas o copias fedateadas de los mismos. Los documentos deben demostrar una antigüedad laboral mínima de 13 meses.

Contar con calificación “Normal, No definida o No reportado” en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros ( SBS ).

). Para la renovación no deberás presentar problemas de pago en el Banco de la Nación.

Pasos a seguir

Cumpliendo los requisitos estos son los pasos que debes seguir:

1. Pasar la precalificación

Escribe al WhatsApp 966 216 942 indicando tu número de DNI y consulta si el producto crediticio está disponible para ti. En caso no califiques, no podrás continuar con el proceso.

2. Dirígete a la entidad

Si fuiste precalificado, acércate a la agencia del Banco de la Nación más cercana a tu domicilio, en Lima Metropolitana o en provincias, dentro del horario de atención establecido.

3. Pasa la evaluación

Entrega los requisitos solicitados al personal de atención del banco para pasar la evaluación crediticia. De acuerdo a ello, podrías acceder a un préstamo con un monto y plazo determinado.

4. Recibe el préstamo

Si tu solicitud es aprobada, el monto será desembolsado directamente a la cuenta de ahorros que tienes en el Banco de la Nación. Además, el personal te entregará una lista de documentos contractuales que deberás firmar.