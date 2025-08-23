Viajar fuera del país siempre trae emoción, aunque también puede generar imprevistos. La pérdida o el robo del pasaporte pueden complicar el regreso a Estados Unidos. La buena noticia es que el Departamento de Estado anunció una actualización diseñada para que los ciudadanos estén mejor preparados ante estas situaciones.

Esta semana, las autoridades estadounidenses informaron sobre la renovación de un servicio en línea destinado a ayudar a los viajeros con pasaporte estadounidense que se encuentren fuera del país, ya sea por motivos de visita o residencia. Según el anuncio en redes sociales, la actualización busca facilitar la asistencia de embajadas y consulados en todo el mundo, ofreciendo recursos clave para quienes puedan enfrentar cualquier tipo de inconveniente mientras están en el extranjero.

La actualización busca apoyar a quienes enfrenten problemas con pasaportes, arrestos o emergencias fuera del país. | Crédito: Freepik

Renovación de la página web

El Departamento de Estado explica: “Si eres ciudadano estadounidense y vives en el extranjero o simplemente estás realizando un viaje internacional breve, si tienes algún problema mientras estás fuera de los Estados Unidos, nuestras embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo están ahí para ayudarte”.

La novedad principal es la renovación completa de la página web dedicada a los estadounidenses en el extranjero, donde ahora se ofrecen guías claras sobre cómo actuar en situaciones de crisis, desde pasaportes perdidos o robados hasta arrestos y evacuaciones de emergencia. El portal actualizado se encuentra disponible en: http://travel.state.gov/helpabroad

Entre los recursos más importantes que ahora incluye la web se encuentran:

Orientación en casos de crisis o evacuaciones .

. Pasaportes robados o perdidos.

Apoyo a víctimas de delitos en el extranjero.

en el extranjero. Asistencia a ciudadanos desaparecidos fuera de EE.UU.

Información sobre arrestos y detenciones en otros países.

en otros países. Ayudas financieras de emergencia.

Embajadas y consulados estadounidenses están disponibles para brindar asistencia a los viajeros en cualquier situación inesperada. | Crédito: Freepik

Robo o pérdida de pasaportes

Si pierdes tu pasaporte estadounidense o te lo roban, es fundamental obtener uno nuevo antes de regresar al país. Para ello, debes acudir en persona a la embajada o consulado más cercano.

Si el tiempo es limitado, la sección consular puede expedir un pasaporte de emergencia, válido hasta por un año, para garantizar tu regreso seguro.

Los documentos requeridos para solicitar un pasaporte estadounidense son:

Foto reciente de pasaporte de 2x2 pulgadas (5x5 cm).

Documento de identidad, como licencia de conducir.

Prueba de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento o fotocopia del pasaporte perdido).

Itinerario de viaje o boleto de avión.

Formulario de solicitud DS-11 para pasaporte.

para pasaporte. Declaración DS-64 sobre pérdida o robo del pasaporte.

sobre pérdida o robo del pasaporte. Pago del trámite correspondiente.

Con esta actualización, el Departamento de Estado busca que los ciudadanos estadounidenses estén mejor informados y protegidos mientras viajan o viven fuera del país, asegurando que cualquier imprevisto tenga solución rápida y confiable.