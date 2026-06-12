Este viernes 12 de junio, la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 vivirá la tercera y última de sus inauguraciones, que se llevará a cabo desde el SoFi Stadium de Inglewood, California, en la previa del partido de Estados Unidos vs. California. Por tal motivo, aquí te dejo con los horarios y canales para que puedas mirar la inauguración del Mundial desde USA minuto a minuto , que contará con grandes artistas en la previa al juego del anfitrión.

Consulta cuáles son los canales en México para ver la Inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, tanto en señal abierta como en señal de paga y streaming online, este viernes 12 de junio. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo mirar la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO hoy 12 de junio en Estados Unidos?

La transmisión en Estados Unidos de la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol 2026 se vivirá a partir de las 7:30 pm ET / 4:30 pm PT, en lo que serán 90 minutps previo al inicio del partido USA vs. Paraguay. La transmisión contará con señales en inglés y español, por lo que aquí te dejo con todos los detalles para verla minuto a minuto.

Canal TV en inglés: FOX, Fox Deportes App y Fox One

FOX, Fox Deportes App y Fox One Canal TV en español: Telemundo, Universo y Peacock

¿Quiénes cantarán en la Inauguración del Mundial de Fútbol 2026 el 12 de junio?

Para la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos (previa al partido Estados Unidos vs. Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles), los artistas anunciados por la FIFA son:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Además, para los himnos nacionales fueron anunciados:

Dan + Shay (himno de Estados Unidos)

Purahei Soul (himno de Paraguay)

Horario, TV y dónde ver Inauguración del Mundial 2026 del 12 de junio desde Estados Unidos

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Lugar: SoFi Stadium de Inglewood, California

SoFi Stadium de Inglewood, California Horario: 19:30 horas CDMX

19:30 horas CDMX Canal TV en inglés: FOX, Fox Deportes App y Fox One

FOX, Fox Deportes App y Fox One Canal TV en español: Telemundo, Universo y Peacock