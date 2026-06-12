La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su histórica apertura continental. Tras la ceremonia celebrada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, todas las miradas se trasladan ahora a Estados Unidos, donde Los Ángeles recibirá al mundo este viernes 12 de junio con un espectáculo diseñado para fusionar deporte, entretenimiento y cultura en una escala sin precedentes. El SoFi Stadium, uno de los recintos más modernos del planeta, será el escenario de una celebración que marcará el inicio oficial del torneo en territorio estadounidense.

Antes del esperado enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay, la FIFA presentará una ceremonia inaugural encabezada por figuras internacionales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. El evento busca reflejar la diversidad cultural y la influencia global de una ciudad considerada epicentro de la industria del entretenimiento. Millones de aficionados seguirán la transmisión desde distintos rincones del mundo, por lo que conocer el horario exacto de la ceremonia se ha convertido en una de las principales consultas de las últimas horas.

A continuación, te mostramos a qué hora empieza el espectáculo en Estados Unidos, Latinoamérica, España y otros países, además de los canales de televisión y plataformas de streaming que lo transmitirán EN VIVO.

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Fecha : Viernes 12 de junio de 2026

: Viernes 12 de junio de 2026 Evento : Ceremonia inaugural de Estados Unidos en el Mundial FIFA 2026

: Ceremonia inaugural de Estados Unidos en el Mundial FIFA 2026 Estadio : SoFi Stadium

: SoFi Stadium Ciudad : Los Ángeles, California

: Los Ángeles, California Hora local : 4:30 p.m. PT

: 4:30 p.m. PT Hora ET : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Partido : Estados Unidos vs. Paraguay

: Estados Unidos vs. Paraguay TV : Telemundo Deportes, FOX Sports, FS1 y Universo

: Telemundo Deportes, FOX Sports, FS1 y Universo Streaming : Peacock TV y fubo TV

: Peacock TV y fubo TV Artistas: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos? Horario por países

La ceremonia inaugural de Los Ángeles comenzará 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

País Hora Estados Unidos (ET) 7:30 p.m. Estados Unidos (CT) 6:30 p.m. Estados Unidos (MT) 5:30 p.m. Estados Unidos (PT) 4:30 p.m. México 6:30 p.m. Guatemala 6:30 p.m. El Salvador 6:30 p.m. Honduras 6:30 p.m. Nicaragua 6:30 p.m. Costa Rica 6:30 p.m. Panamá 7:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. Ecuador 7:30 p.m. Perú 7:30 p.m. Venezuela 8:30 p.m. Bolivia 8:30 p.m. Chile 8:30 p.m. Rep. Dominicana 8:30 p.m. Puerto Rico 8:30 p.m. Cuba 8:30 p.m. Argentina 9:30 p.m. Uruguay 9:30 p.m. Paraguay 9:30 p.m. Brasil 9:30 p.m. España 2:30 a.m. (sábado 13 de junio)

Horario de la inauguración del Mundial 2026 en las principales ciudades de Estados Unidos

La ceremonia se celebrará en Los Ángeles, pero podrá seguirse simultáneamente en todo el territorio estadounidense.

Ciudad Estado Hora Los Ángeles California 4:30 p.m. PT San Diego California 4:30 p.m. PT San Francisco California 4:30 p.m. PT Sacramento California 4:30 p.m. PT Seattle Washington 4:30 p.m. PT Las Vegas Nevada 4:30 p.m. PT Phoenix Arizona 4:30 p.m. PT Denver Colorado 5:30 p.m. MT Dallas Texas 6:30 p.m. CT Houston Texas 6:30 p.m. CT Austin Texas 6:30 p.m. CT San Antonio Texas 6:30 p.m. CT Chicago Illinois 6:30 p.m. CT Miami Florida 7:30 p.m. ET Orlando Florida 7:30 p.m. ET Tampa Florida 7:30 p.m. ET Atlanta Georgia 7:30 p.m. ET Filadelfia Pensilvania 7:30 p.m. ET Pittsburgh Pensilvania 7:30 p.m. ET Newark Nueva Jersey 7:30 p.m. ET Jersey City Nueva Jersey 7:30 p.m. ET Paterson Nueva Jersey 7:30 p.m. ET Elizabeth Nueva Jersey 7:30 p.m. ET Nueva York Nueva York 7:30 p.m. ET Washington D.C. Distrito de Columbia 7:30 p.m. ET Boston Massachusetts 7:30 p.m. ET

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados podrán seguir la ceremonia inaugural y el partido entre Estados Unidos y Paraguay a través de televisión y streaming.

Canales de TV

Telemundo Deportes

Deportes FOX Sports

FS1

Universo

Streaming online

Peacock TV

fubo TV

¿Cuándo son las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026?

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, el torneo contará con tres ceremonias inaugurales en los tres países anfitriones.

País Fecha Hora ET Estadio Ciudad México 11 de junio 12:30 p.m. Estadio Azteca Ciudad de México Canadá 12 de junio 1:30 p.m. BMO Field Toronto Estados Unidos 12 de junio 7:30 p.m. SoFi Stadium Los Ángeles

La iniciativa busca reflejar el carácter trinacional del torneo y celebrar la diversidad cultural de Norteamérica ante una audiencia global.

¿Quiénes actuarán en la ceremonia inaugural de Estados Unidos?

La FIFA apostó por un elenco internacional de primer nivel para encabezar la celebración en Los Ángeles.

Artistas confirmados

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

El organismo también confirmó que anunciará más artistas en las semanas previas al evento.

Así será la ceremonia inaugural en Los Ángeles

La ceremonia fue desarrollada en colaboración con Balich Wonder Studio y combinará espectáculos musicales, narración visual, tecnología inmersiva y presentaciones en vivo para representar la identidad cultural de Estados Unidos.

Los aficionados tendrán un papel activo durante el espectáculo y podrán acceder a experiencias especiales dentro del estadio. Las puertas del SoFi Stadium abrirán cuatro horas antes del partido para permitir el acceso a actividades exclusivas, entretenimiento interactivo y programación previa al encuentro.

El SoFi Stadium, escenario de una noche histórica

Ubicado en Inglewood, California, el SoFi Stadium es uno de los recintos deportivos más modernos del mundo y será el escenario de la ceremonia inaugural estadounidense del Mundial 2026.

Datos del SoFi Stadium

Ubicación: Inglewood, California

Inauguración: 2020

Capacidad: más de 70.000 espectadores

Eventos destacados: Super Bowl LVI, WrestleMania 39 y Mundial FIFA 2026

Partido inaugural: Estados Unidos vs. Paraguay

Ubicación del SoFi Stadium

Estados Unidos vs. Paraguay: el partido que abrirá el Mundial en territorio estadounidense

Tras la ceremonia inaugural, el anfitrión Estados Unidos debutará frente a Paraguay en uno de los encuentros más esperados de la primera fase.

El combinado estadounidense buscará aprovechar el apoyo de su afición para comenzar con el pie derecho una Copa Mundial en la que aspira a realizar una de las mejores actuaciones de su historia reciente.

¿Quiénes actuarán en las ceremonias de México y Canadá?

México

Shakira

Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Canadá

Alanis Morissette

Michael Bublé

La FIFA confirmó que todavía se anunciarán más artistas para los espectáculos de Canadá y Estados Unidos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

¿A qué hora empieza la inauguración en Estados Unidos?

A las 7:30 p.m. ET, 6:30 p.m. CT, 5:30 p.m. MT y 4:30 p.m. PT.

¿Dónde se realizará la ceremonia?

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

¿Qué canales transmitirán la inauguración?

Telemundo Deportes, FOX Sports, FS1 y Universo.

¿Dónde verla por streaming?

Peacock TV y fubo TV.

¿Quiénes cantarán en la ceremonia?

Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

¿Por qué habrá tres ceremonias inaugurales?

Porque el Mundial 2026 es organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Los Ángeles se prepara para recibir al mundo

Después de la histórica apertura en Ciudad de México y de la celebración en Toronto, Los Ángeles pondrá el broche de oro a las ceremonias inaugurales del Mundial 2026 con una noche diseñada para combinar deporte, música y entretenimiento a escala global. Bajo las luces del SoFi Stadium y con algunas de las mayores estrellas del planeta sobre el escenario, Estados Unidos dará oficialmente la bienvenida al mundo en una celebración que promete convertirse en uno de los momentos más recordados de la historia reciente de la Copa Mundial.