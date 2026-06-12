La Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un hito histórico este viernes 12 de junio con su espectacular ceremonia inaugural desde Los Ángeles. La selección de Estados Unidos debuta oficialmente como país coanfitrión enfrentando a su similar de Paraguay en el primer partido del Grupo D que acapara la atención de la audiencia nacional. Para los aficionados que seguirán el evento desde casa, las principales cadenas de televisión con derechos oficiales desplegarán una cobertura ininterrumpida. La señal en vivo estará disponible a través de las frecuencias de televisión abierta y los sistemas de cable de alcance nacional en Estados Unidos. Asimismo, las plataformas de streaming online autorizadas ofrecerán la transmisión en directo con opciones de visualización tanto en español como en inglés.

El espectáculo de apertura estará encabezado por un elenco internacional que incluye a figuras de primer nivel como Katy Perry, Future, Anitta, LISA de BLACKPINK, Rema y Tyla. Esta producción, desarrollada en colaboración con la firma creativa Balich Wonder Studio, busca reflejar la diversidad cultural y la identidad de la nación estadounidense. El despliegue técnico incorpora efectos visuales de gran escala y una narrativa inmersiva centrada en el emblemático trofeo oficial del torneo. Los organizadores mantienen la expectativa sobre otros artistas de renombre mundial que complementarán el número musical bajo el lema de un mismo corazón. La presentación ha sido diseñada específicamente para deslumbrar a la audiencia televisiva global y unir al continente.

La ceremonia inaugural comenzará de forma oficial a las 16:30, hora local de California, exactamente noventa minutos antes del arranque del encuentro deportivo. Las puertas del recinto angelino se abrirán con cuatro horas de anticipación para recibir a los miles de asistentes que disfrutarán de activaciones exclusivas. Quienes sigan la transmisión por televisión o internet deberán ajustar sus relojes según su zona horaria, ya sea en la costa este, central o pacífico. El comité organizador insta al público a conectarse con antelación a sus canales preferidos para disfrutar de toda la magnitud del evento.

Esta edición establece un formato inédito en la historia del deporte al contar con tres ceremonias de apertura distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos. La justa mundialista comprenderá un total de 104 partidos disputados a lo largo de 16 ciudades anfitrionas distribuidas estratégicamente en toda Norteamérica. El certamen culminará su recorrido el domingo 19 de julio con la gran final programada en el imponente Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Mientras la fiebre por el balompié arranca oficialmente, el enfoque de hoy permanece en la espectacular inauguración californiana que da luz verde a la competencia. La pasión del deporte rey une desde este momento a millones de espectadores bajo una misma señal de transmisión en directo.

Revisa la lista de artistas que estarán presentes y cantarán en la inauguración de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. (Foto: AFP)

Canales y plataformas en Estados Unidos que transmiten la inauguración del Mundial de Fútbol FIFA 2026

En Estados Unidos, la inauguración del jueves 11 y viernes 12 de junio y los partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmitirán en TV abierta y cable por FOX/FS1 (inglés) y por Telemundo/Universo (español), y en streaming principalmente por Peacock (en español) y Tubi/Telemundo App (otras opciones digitales).

FOX / FS1 Telemundo / Universo Peacock Otras opciones FOX y FS1 tienen los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial 2026 en inglés en Estados Unidos. Telemundo y Universo cuentan con la cobertura completa del torneo en español en territorio estadounidense. Peacock transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo en español, del 11 de junio al 19 de julio de 2026. En Estados Unidos también aparecen Telexitos, la app de Telemundo y Tubi como opciones de acceso por streaming, junto a Peacock.

Fecha, hora y lugar de la inauguración del Mundial de Fútbol FIFA 2026 en Estados Unidos

Fecha: Viernes, 12 de junio

Hora: 6:30 p.m. (hora de Colombia) / 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT

Lugar: Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium)

Artistas confirmados: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, a las que se les sumarán otros artistas sorpresa

INGLEWOOD, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 12/06/2026.- Lista de horarios de diferentes países del mundo para ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 a realizarse este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA GESTIÓN MIX

TL; DR de en qué canal transmiten la inauguración del Mundial de Fútbol FIFA 2026 en Estados Unidos

Canales / Streaming En inglés (TV) FOX, FS1. En español (TV) Telemundo, Universo. En español (streaming principal) Peacock, que anuncia todos los partidos (incluyendo la inauguración) en vivo del 11 de junio al 19 de julio. Otras opciones digitales relacionadas en EE. UU. Telemundo App y Tubi, referenciadas como plataformas donde también se podrá seguir el Mundial.