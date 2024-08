El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Víctor Zúñiga Urday, dictó 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, investigado por los presuntos delitos de colusión y lavados de activos en el marco del caso Tramo IV de la Carretera Interoceánica Sur.

Esta es la tercera prisión preventiva que enfrentará el exmandatario tras ser extraditado desde los Estados Unidos. Las dos primeras medidas se dictaron en su contra por los casos Interoceánica Sur (Tramos II y III) y Ecoteva.

En la lectura de su fallo, el magistrado aseveró que concurrían todos los presupuestos para declarar fundado el pedido del Ministerio Público.

Es decir, que existía un peligro de fuga, además de una falta de arraigo por parte de Toledo. Añadió que el investigado tendría facilidades para abandonar el país, así como recordó la alta pena que solicita la Fiscalía en su contra.

Zúñiga Urday recordó que el exmandatario enfrenta otro proceso judicial (caso Interoceánica, Tramos II Y III), por el cual actualmente cumple prisión preventiva y que resultaba lógico llegar a la conclusión que se cumplían todos los presupuestos para dictar la misma medida en este caso.

Finalmente, el juez enfatizó que la declaración de un colaborador eficaz ha permitido identificar la ruta de dinero desde el momento inicial de los pagos ilícitos que habrían realizado las empresas Odebrecht y Camargo Correa en favor de Toledo.

“Por consiguiente, estimamos que existen fundados y graves elementos de convicción (...) se declara fundado el requerimiento fiscal de variación de la medida de comparecencia simple por prisión preventiva”, indicó Zúñiga Urday.

El representante del Equipo Especial Lava Jato se mostró conforme con el fallo, mientras que el abogado de Toledo, Roberto Su, adelantó que apelará la resolución ante un juzgado se segunda instancia.

Toledo es acusado por el Ministerio Público de presuntamente haber recibido un soborno de parte de la constructora brasilera Camargo y Correa para resultar favorecida en la licitación del tramo IV de la carretera Interoceánica Sur.

Según informó la Procuraduría ad Hoc del caso Lava Jato, existen correos electrónicos incautados a Marcos de Moura Wanderley, expresidente de Camargo y Correa, en la que hacen referencia a este tema, así como depósitos en las cuentas del fallecido examigo de Toledo, Josef Maiman, desde una empresa off shore vinculada a empresas brasileñas.

Invocó el tema de su edad para evitar la prisión

Durante la audiencia, Toledo intentó persuadir al juez para que no le dicten un tercer mandato de prisión preventiva. En esta ocasión, utilizó el tema de su edad para intentar convencer al magistrado de que rechace el pedido de la Fiscalía.

“No tengo el privilegio de ser abogado, pero quiero que sepan que en pocos meses cumplo 80 años”, dijo escuetamente.

En respuesta, Zúñiga Urday le llamó la atención debido a que el expresidente no debió enunciar tales palabras para evitar cualquier inconveniente con su estado de salud. Esto, al recordar la descompensación que sufrió el pasado 11 de julio.

A Toledo no le quedó otra opción que disculparse por su actitud, no sin antes recordar una disposición del Tribunal Constitucional (TC), que comunicó al INPE que debía ser trasladado a una clínica particular por haberse vulnerado sus derechos a la salud e integridad personal, y a la debida motivación de los actos administrativos.

