En este contexto, Gestión conversó para la Revista G -que presenta su edición en el marco del Día de la Mujer- con Mercedes Araoz, quien ha sido ministra de Comercio Exterior y Turismo, de la Producción, y de Economía y Finanzas, en distintos gobiernos. Estos son los retos que se plantan delante de la economía nacional para la economista.

¿Cómo se vislumbra este año para la economía peruana?

Es un año incierto, sí, pero tengo algunas buenas expectativas con respecto al accionar del nuevo ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, que ha tomado muy en serio la promoción activa de la inversión privada y el destrabe de proyectos. La gente de ProInversión, he conversado con ellos, también están en la misma línea. Eso es una buena señal para el mercado, a pesar de las dificultades.

Desde el exterior, el tema Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es preocupante por los impactos que tiene en el comercio internacional. No es que (sus decisiones) vayan directamente contra Perú, pero, en general, cualquier traba comercial comienza a hacer más lento el crecimiento global. Eso puede afectarnos.

¿Qué otros riesgos presenta el 2025? ¿Le preocupa el año preelectoral?

El periodo preelectoral siempre genera incertidumbre. Pero, hay que tener en cuenta que, si se muestra un mayor dinamismo en la economía, la gente va a pensar que un Gobierno de centro o centro derecha puede ser más factible.

Sobre otros riesgos, diría que algún desastre natural (siempre está latente). El Perú, lamentablemente, ha perdido la capacidad de prevención. Deberíamos tener un sistema de gestión de riesgo de desastre mucho más activo, presupuestado. Podemos tener la atención inmediata una vez se sucede un desastre, pero la prevención es lo que más nos debería preocupar.

El Gobierno de Dina Boluarte está casi de salida. ¿Hay alguna reforma -en materia económica- que podría aprobarse antes de que termine este mandato?

Diría que por lo menos se debe evitar “que nos metan goles”. Por ejemplo, evitar el déficit fiscal “exagerado”. No pretendemos que se elimine, no se puede hacer ahora, pero saber que hay una trayectoria de consolidación fiscal posible, eso es importante.

Además, como dije, dinamizar la inversión privada. Si eso se dinamiza realmente, comienza a crecer el empleo formal, que es una buena señal. No solo tiene que apuntarse a la actividad limeña, sino pensemos en todas las regiones, donde hay proyectos de inversión bien importantes. Veo la intención de hacerlo.

¿Cómo afecta un nuevo retiro de los fondos de las AFP?

¿Aprobar un nuevo retiro de los fondos de las AFP significa “un gol contra Perú”?

Por favor, paremos con los retiros de las AFP. ¿A quién se va a beneficiar con uno nuevo? Hace un daño terrible porque perdemos la posibilidad de darle seguridad a largo plazo a los trabajadores y perdemos el ahorro interno. El financiamiento del ahorro interno sirve para generar inversión privada; y también la pública, porque eso también financia los bonos del Tesoro.

Se hizo una reforma y se prohibió esos retiros, pero los están considerando otra vez en el Congreso de la República como iniciativa. Eso es fatal, le hace daño a los trabajadores y a los mercados capitales. Es una señal muy mala hacia afuera también.

El impacto de la inseguridad ciudadana en el Perú

No se ven acciones concretas contra la inseguridad y la criminalidad. ¿Qué tanto este contexto podría crear discursos radicales de cara a las elecciones presidenciales?

Definitivamente va a ser un tema en la campaña electoral. Ojalá que las propuestas vayan por elementos concretos que mejoren la seguridad ciudadana de inmediato. Algunas municipalidades están dando algunos pasos, poniendo cámaras de seguridad, botones de pánico, mecanismos como “Barrio Seguro”. Pero no es todo, hay que inyectar presupuesto, realmente vigilar los recursos para inversiones y gastos de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que se usen las herramientas que ayuden a la seguridad ciudadana. Además, es un tema de demostrar coordinación entre los niveles de gobierno.

Solo por hablar del tema económico, ¿qué tanto más se está deteriorando el ambiente de negocios y nuestra imagen hacia afuera como economía por la criminalidad?

Es una pésima señal. Lo que llama la atención hacia afuera, para la gran inversión, es lo que pasa en la minería con los ataques de la minería ilegal. Tenemos que darle seguridad a la inversión privada de que se va a hacer una buena ley MAPE.

Hacia adentro, los ciudadanos, que a veces son pequeños empresarios, están asustados. Simplemente cierran sus negocios y el Perú pierde porque son personas con capacidad de emprendimiento, pero que prefieren no avanzar con sus actividades económicas porque temen a la extorsión.

(Foto: Andina)

¿Se podrá cumplir con las reglas fiscales en el Perú?

Un tema recurrente es la aparente “necesidad” de agrandar las planillas del Estado en cada aprobación del presupuesto público. Este año, se aprobará el presupuesto 2026 que sostendrá, en parte, el inicio del próximo Gobierno. Cómo balancear dos aristas: cuidar los recursos públicos, pero a la vez dejarle margen de maniobra al próximo presidente o presidenta.

Esa es la negociación más difícil. Por eso confío en el ministro de Economía y Finanzas. Por un lado, si impulsa la inversión privada va a poder recaudar mejor. Además, saber conversar con el Congreso de la República será clave para asegurarse que realmente se hagan las cosas de tal manera que no perjudiquen el buen equilibrio fiscal. Aumentar la planilla puede resultar en un incremento de costos no solo para el Gobierno actual, sino para el que sigue -y de manera muy fuerte-.

Sobre el déficit fiscal, ¿es posible que se cumpla con la regla fiscal que plantea un “tope” de 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI) para este año? ¿Se están haciendo planes concretos para aumentar ingresos?

Cambió la Dirección General de Política de Ingresos Públicos (en el MEF). Creo que será interesante ver qué tipo de acciones nuevas va a plantear para poder recaudar mejor sin afectar a los de siempre y que, además, haya una mirada de desarrollo. A veces se piensa en “recaudar como sea” y eso te limita el crecimiento económico.

Se tiene que “jugar” con herramientas para poder permitir crecimiento económico, más inversión y una mejor recaudación. Ahí está el balance que el ministro (Salardi) va a tener que buscar: limitar gastos, pero ser muy creativo en la parte de impuestos para fomentar, por ejemplo, que muchos de los que están fuera del sistema comiencen a pagar finalmente.

Las exoneraciones tributarias “no pasan de moda”. Sin embargo, ¿es tiempo de revisarlas?

Algunas tienen razón de ser, otras simplemente no. Por eso, tiene todo el sentido del mundo hacer un estudio serio sobre las exoneraciones. Hay que darle racionalidad al sistema porque sí creo que hay gasto tributario que puede ser beneficioso, pero no a ciegas. El problema es que hay muchas cosas que son a ciegas y otras que no tienen condicionantes adecuadas para asegurar que funcione. Hay que revisarlo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que Perú será uno de los países que lidere el crecimiento económico en la región este año.

Pobreza y vulnerabilidad en el Perú

Ya distintos analistas han subrayado que aún estaremos lejos de volver a los niveles de pobreza previos a la pandemia del covid-19. A esto se suma que el “bolsón” de población vulnerable -es decir, que podría cae en pobreza- no se reduce. ¿Qué hacer?

La mejor manera es el empleo, por eso la dinamización de la economía a través de la inversión privada es importantísima. Es la única forma de generar rápidamente un cambio.

Sin embargo, el rol del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se vuelve muy importante. Por ejemplo, el foco del gasto en programas sociales en zonas urbanas -donde más ha aumentado la pobreza en los últimos años- tiene que asegurar que estas personas puedan salir de esa condición y generar su propio ingreso de mejor manera.

De otro lado, ¿cuáles son esos programas sociales que no son solo “de regalos”? Por ejemplo, dar seguros catastróficos para pymes es una opción, no solo para desastres naturales, sino -incluso- en el contexto actual de inseguridad. Van estos facinerosos e incendian una pequeña tienda en un mercado. ¿Cómo se recupera esa familia? Ya perdió su capital de trabajo de entrada. ¿Qué seguros tienen para este caso? Ninguno.

¿Se puede decir que Perú tiene una clase media consolidada o cómo lo calificaría?

Sí existe una clase media peruana. Lo que pasa es que es una clase media que tiene un problema relevante: si no es informal, está muy cerca de serlo. No se trata de que alguien es formal o informal, sino que todo pasa por una especie de “continuum”, para resumirlo. Lamentablemente, al tema de la informalidad no le damos hasta ahora una salida. Hay varias propuestas que van por el lado tributario, la seguridad social, levantamiento de barreras burocráticas, entre otros.

Es decir, es un compendio de varias actividades, acciones, que hay que hacer para que esta clase media se consolide. No vamos a consolidar nada si no se dan medidas para el desarrollo productivo y la formalización.

Las vías de acceso en Perú en espera

Es sorprendente que, pese a que Perú se jacta de tener infraestructura como el puerto de Chancay o el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Estado no haya podido dar una solución a los problemas de acceso hacia estos puntos. ¿Podríamos incluso hablar de “islas” si no se atiende el tema?

Los ministros no están hablando de estos temas. Estos deben ser uno de los temas del día a día del Consejo de Ministros, del directorio de ProInversión. En el pasado, cuando fui ministra, teníamos este tipo de discusiones semanalmente, llamábamos a los funcionarios del propio ministerio y de las otras carteras, así como a la gente de ProInversión.

Ese es el rol del ministro, ir empujando para que estos temas vean la luz. Espero que el ministro José Salardi sea escuchado, no puede ser que lo miren y piensen: “Qué bueno que estás en el MEF”, pero que no cambie nada. En el pasado, el MEF tenía la fuerza para empujar proyectos, espero que esta vez también la tenga . Además, el propio primer ministro (Gustavo Adrianzén), tiene que ser el vocero de la reducción de trabas para acelerar procesos. La propia presidenta de la República (Dina Boluarte), debe ver todo el día que las cosas funcionen en el país.

Desregular la economía, la propuesta del MEF

El entonces ministro de Economía y Finanzas, José Arista, planteó “desregular la economía”. Ahora, el ministro del sector, José Salardi, ha secundado esta medida. ¿Cuál sería la primera medida en este camino?

Muchos temas pendientes son hasta de gestión. Se ha vuelto bien complejo. Ahora tenemos que pedir permiso “hasta al Papa” para poder sacar un proyecto. En las alcaldías el nivel burocrático no tiene freno; dentro del Poder Ejecutivo muchos trámites se revisan 10 veces por 50 personas distintas, dan vueltas y vueltas. Todo esto se debe reducir. Realmente hay temas de gestión que nadie ve, hay entidades que no están apoyando la actividad privada. Hay bastante espacio para resolver.

A veces se menciona que la Contraloría General de la República pone “trabas” a la inversión. ¿Es así?

La Contraloría ha hecho algunos cambios que pueden ser buenos. El tema del control concurrente funciona. Aunque, no es para todo y no tiene que serlo. Además, hay que subrayar que este órgano de control debe revisar solo lo que le manda la ley, nada más.

¿Cuál es el rol que debe cumplir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) o el propio MEF en esta tarea de desregular la economía peruana?

El mandato está en la PCM y en el MEF, los dos tienen que ayudar para que todos los demás sectores revisen las trabas dentro de las actividades que les compete. Debe haber mucho liderazgo de los ministros.

Los primeros pasos en el Perú en el 2026, cambio de Gobierno

¿Qué debe suceder en el 2026, con el próximo Gobierno, para saber que habrá un cambio de timón?

Primero, debe escuchar al sector privado para entender bien los problemas, si es que no los conoce. Segundo, hacer realmente ajustes en la gestión pública, generar una mirada de agenda “de emergencia”, de ser empáticos con la ciduadanía. Es lo central. Necesitamos un estado fuerte, no dictatorial, sino que hace las cosas por el bien del país.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.