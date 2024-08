Lo que dejaría de recaudar el Estado por exoneraciones y otros gastos tributarios.

“Diversos organismos internacionales resaltan la necesidad de reducir gradualmente los gastos tributarios poco efectivos a fin de generar recursos adicionales y con ello atender las mayores demandas sociales”, reconoce el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2025-2028.

Para el próximo año, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) estima que el gasto tributario potencial ascendería a S/ 24,010 millones , monto equivalente al 2.15% del PBI y al 12.6% de la recaudación tributaria prevista para el próximo año. En buena cuenta, esto es lo que se dejaría de percibir el proximo año.

En términos porcentuales, si bien el nivel estimado de gastos tributarios para el 2025 es ligeramente menor al nivel de este 2024 (2.19% del PBI), se mantiene por encima del promedio de los últimos 5 años (2.09% del PBI).

“ Este incremento se explica en parte por la incorporación de nuevos gastos tributarios, en especial las aprobadas por el Congreso en los últimos años , los cuales aumentaron principalmente los gastos tributarios del IGV que crecieron de 1.51% del PBI en el 2022 a 1.65% del PBI en el 2025″, destacó el MEF.

La Sunat clasifica la estimación de los gastos tributarios en dos conceptos, basándose en el impacto que tendría la eliminación del beneficio sobre la recaudación: el gasto potencial y el de corto plazo.

El estimado del gasto tributario potencial es el monto íntegro de los ingresos que el Estado debería percibir si elimina un determinado gasto tributario, todo ello asumiendo que la administración tributaria tiene la capacidad para recuperar rápidamente dicho monto perdido.

El análisis

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, es necesaria la revisión de las exoneraciones tributarias pues “la mayoría no ha sido efectiva para el propósito que se crearon”.

“Existe la obligación de revisar su efectividad (...) Algunas están bien para no afectar a productos de consumo básico o penalizar el ahorro, pero la gran mayoría no tiene mucho sentido técnico. Se mantiene por temas políticos. Que representen 2 puntos del PBI no es poca cosa (...) Es una recomendación que se viene dando hace tiempo, pero políticamente es complicado”, mencionó a Gestión.

Pese a que aún no se ve una decisión concreta por revisar los gastos tributarios y tampoco se busca frenar al Congreso de la República (hace poco aprobó la reducción del IGV a las peluquerías), el MEF reconoce que las desventajas de los gastos tributarios radican en que “resultan ser costosos y no necesariamente cumplen con los objetivos económicos y sociales para los que fueron diseñados”.

En línea con lo que comentó Castilla, el ministerio refirió: “Suelen perpetuarse sin realizar un análisis costo-beneficio que evalúe el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados”.

Los detalles

Según el tipo de impuesto, los gastos tributarios se concentran en el IGV (74.4%) , principalmente por la exoneración a productos agrícolas y en la Amazonía; el Impuesto a la Renta (16.8%), ante la inafectación de la CTS de los trabajadores; y en los impuestos Ad Valorem (4.9%), por las devoluciones del drawback.

Por sectores, los gastos tributarios de 2025 se concentran en tratamientos preferenciales de bienes y servicios de aplicación general (36.1%), así como a los sectores: agropecuario (26.6%), intermediación financiera (16.1%) y educación (5,5%).

En tanto, según la clasificación de los gastos tributarios, estos se otorgan en su mayoría mediante exoneraciones (50.7%), principalmente al sector agrícola; e inafectaciones (35.7%), principalmente al sector de intermediación financiera y de aplicación general.

