La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el dictamen que plantea la reducción de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% a 8% a la actividad de peluquería y otros tratamientos de belleza. A este incentivo se le bautizó como “re-corte tributario”.

En su segunda votación, el dictamen, recaído en los proyectos de ley 4450 y 6611, obtuvo 15 votos a favor, 8 en contra, y 3 abstenciones.

Hace tres semanas, el 12 de junio, la iniciativa legislativa ya había sido aprobada en primera votación por el Pleno del Congreso, al obtener 68 votos a favor, 32 en contra y 8 abstenciones.

El recorte de IGV establecido en la propuesta tiene como objetivo beneficiar las personas naturales o jurídicas con negocios dedicados a los servicios de peluquería y similares para apoyar la formalización y reactivación económica de este sector.

De acuerdo con la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza (APEB), esta medida permitirá apoyar a cerca de 5,300 empresas que tributan el impuesto, así como a 40 mil emprendedores que se encuentran en el Régimen Único Simplificado (RUS) y a los 7,000 empresarios que se convirtieron en independientes debido a la crisis.

“El bolsón de contribuyentes se ha ido reduciendo. Más o menos 28,000 emprendedores que estaban en el régimen especial Mype, han bajado de categoría tributaria, están desesperados con las deudas que le dejó la pandemia, los préstamos que tuvieron que asumir para afrontar esa situación, todo eso afectó el rubro. Los independientes eran 2,500, ahora son 7,000″, comentó Rebeca Antezana, presidente de la APEB, a Gestión.

Antezana señala que son un promedio de 52,000 personas y empresas involucradas en el sector, de los cuales se estima que 47,000 están en una situación difícil tras la pandemia y la recesión económica.

Solo en el caso de los que tienen RUS, la representante del gremio indicó que el tope de ventas de S/ 8,000 que establece el régimen es una limitación para que puedan crecer y sincerar sus ingresos.

“Entonces, esta ley va a ser un apalancamiento, una ayuda para que no desaparezca la peluquería formal, ese es nuestro objetivo. Se necesita darle la oportunidad a esos pequeños negocios de crecer porque no tienen acceso al sistema financiero, se piden préstamos informales y no pueden emitir facturas porque ese régimen no les permite y no pueden usar su crédito fiscal”, sostuvo.

MEF en contra

En el dictamen aprobado se indica la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que cuestionó la iniciativa, considerando que beneficia en mayor proporción a las empresas de mayor tamaño.

Para el MEF, esta reducción del IGV apoyaría solo a las empresas asociadas a grandes franquicias de cosméticos y salones de belleza dirigidos a estratos socioeconómicos medios altos y altos.

“De aprobarse, solo un 3% de los beneficios tributarios se concentrarían en el 50.1% de los contribuyentes (con ingresos inferiores a 10 UIT); mientras que el 55% de los beneficios tributarios se concentrarían en el 5.4% de los contribuyentes (162), las de más altos ingresos”, indicó el ministerio.

Asimismo, advirtieron que el 84% de las empresas del sector pertenece al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) y no declaran o pagan IGV. Entonces, esta rebaja del impuesto se aplicará sobre el 16% de contribuyentes del rubro.

Con esto, estiman que se reduciría el pago de impuestos, generando un golpe fiscal de S/ 17 millones anuales, sin considerar las prácticas de evasión y elusión.

El MEF recordó que en el 2022 se redujo el IGV para restaurantes y hoteles, también de 18% a 8%, pero tras una muestra realizada en cinco meses, se observó que el 86% de restaurantes no redujo sus precios.

