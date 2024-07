La idea inicialmente fue planteada por la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza (APEB), en busca de un apoyo para impulsar la formalización y reactivación de estos negocios tras el impacto de la pandemia y la recesión económica. La presidente de la APEB, Rebeca Antezana, comentó a Gestión que actualmente solo son 5,300 empresas de este rubro las que tributan IGV cuándo antes de la crisis eran más de 10,500, es decir, se han reducido a más de la mitad.

Antezana explicó que la medida no solo busca beneficiar a las cerca de 5,300 empresas que tributan el impuesto, sino a los más de 40 mil emprendedores que se encuentran en el Régimen Único Simplificado (RUS) y a los 7,000 empresarios que se convirtieron en independientes.

“El bolsón de contribuyentes se ha ido reduciendo. Más o menos 28,000 emprendedores que estaban en el régimen especial Mype, han ‘bajado’ de categoría tributaria, están desesperados con las deudas que le dejó la pandemia, los préstamos que tuvieron que asumir para afrontar esa situación, todo eso afectó el rubro. Los independientes eran 2,500, ahora son 7,000″, precisó.

En total, son un promedio de 52,000 personas y empresas involucradas en el sector, de los cuales se estima que 47,000 están en una situación difícil .

Solo en el caso de los que tienen RUS, Antezana indica que el tope de ventas de S/ 8,000 que establece el régimen es una limitación para que puedan crecer y sincerar sus ingresos.

“Es ta ley va a ser un apalancamiento, una ayuda para que no desaparezca la peluquería formal, ese es nuestro objetivo . Se necesita darle la oportunidad a esos pequeños negocios de crecer porque no tienen acceso al sistema financiero, se piden préstamos informales y no pueden emitir facturas porque ese régimen no les permite y no pueden usar su crédito fiscal. Lo que queremos con este proyecto es que las pequeñas empresas que están limitadas por el tope de facturación tengan la oportunidad de crecer pagando un impuesto justo”, sostuvo.

Durante el último año, la representante del gremio calcula que un 20% de los negocios de servicios de belleza han migrado al régimen RUS, mientras que otro 10% ha dejado de funcionar o son independientes y hacen servicios a domicilio.

Antezana señala que los negocios del rubro, que genera cerca de 120,000 puestos de trabajo, no se puede permitir aumentar los precios de sus servicios pues, al no ser una necesidad básica, podrían reducir sus ventas.

“La única manera de que podamos mantener los precios es con esa ayuda, así vamos a poder asumir los costos de nuestra materia prima, que el 90% es importada. Incluso los costos de alquileres y mantenimiento, luz, agua y servicios ha seguido aumentado”, señaló.

La presidenta de APEB agregó que, de no aprobarse la propuesta de la reducción del IGV los negocios del rubro de belleza buscarán seguir sobreviviendo, pero advierte que se podría generar un aumento de la informalidad y la evasión tributaria al no poder solventarse los costos de sus operaciones.

