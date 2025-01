El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, habló de “desregular un poco más” la economía peruana. “Una economía muy sobrerregulada entorpece la inversión privada”, comentó.

Para el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Perú debe mostrar más predictibilidad para los inversionistas.

“(Entre 2024 y 2025) se han publicado dos buenas normas: la nueva Ley de Contrataciones -recientemente se publicó su reglamento-, y la ley de las AFP -falta la reglamentación-. Son normas importantes. Habrá otras dos o tres, pero debemos evitar sobrerregular la economía y hacer más ágil la inversión”, señaló en entrevista con RPP.

Inseguridad ciudadana

Otro tema que también pone “en jaque” a la inversión privada es la inseguridad. “Debemos atacar (la inseguridad) de manera más integral (con los otros países), de lo que hacemos ahora. Cada país se esfuerza por su lado”, anotó.

Arista recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alertaron que la delincuencia y la inseguridad siguen siendo importantes barreras para la prosperidad en América Latina y el Caribe y generan pérdidas que superan el 3 % del producto interior bruto (PBI) de la región.

“Es un tema que deberíamos atacar prioritariamente. No hemos tenido suerte en ser más efectivos, pero algo se está avanzando. Hay que coordinar con más instituciones, no solo con la Policía Nacional del Perú (PNP). No depende solo del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo, Poder Judicial, Fiscalía”, refirió durante la entrevista.

De hecho, desde el lado de su expertise, el ministro comentó: “Podríamos ser más efectivos con las medidas que hemos tomado en la parte económica si el entorno de inseguridad fuera diferente al que tenemos”.

Riesgos

El MEF proyectó que la economía nacional aumentó 5% en diciembre, lo que habría llevado a que el PBI del año pasado crezca 3.3%. “Es una buena noticia”, remarcó.

Aún así, para el 2025, se vislumbran como factores que pondrían en riesgo al país a factores climáticos, por ejemplo, las sequías.

“Pensamos que la pobreza monetaria habría disminuido alrededor de 1.5% a 2% en 2024″.

Petroperú

“Las posibilidades de salvataje están anuladas”, resaltó Arista cuando se le consultó sobre la situación de Petroperú. “Petroperú necesitaba liquidez, ya la tiene”, finalizó.

