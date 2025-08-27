Los alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales, así como los altos funcionarios del país que deseen postular en las próximas Elecciones Generales 2026 deben renunciar a sus cargos el 13 de octubre del presente año, según el cronograma electoral.

De acuerdo a la normativa electoral vigente, las altas autoridades que aspiren a participar en una elección popular deben renunciar a sus cargos por lo menos 6 meses antes del día de los comicios.

En tanto, los funcionarios y servidores públicos en general no están obligados a renunciar y solo deben presentar su licencia sin goce de haber hasta el 12 de febrero del 2026.

Así lo precisó Jorge Antonio Valdivia Javier integrante de Gabinete de Asesores de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Alcaldes, gobernadores, vicegobernadores y otras altas autoridades que opten por participar en las elecciones generales 2026 deberán presentar sus renuncias ante las entidades públicas en las cuales laboran.

Asimismo, deberán informar al jurado electoral especial (JEE) competente de dichas renuncias.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que para el mes de octubre ya estarán instalados los 60 JEE previstos para el proceso electoral en marcha.

Los JEE impartirán justicia electoral en primera instancia en las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril del próximo año.