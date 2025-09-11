Poder Judicial falla a favor de Lima Expresa y obliga a la MML a cumplir laudo arbitral. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Municipalidad de Lima (MML) y Lima Expresa continúan en medio de controversias. La clave está en el laudo parcial extranjero del 09 de enero de 2024, rectificado el 24 de junio de 2024, ante la Cámara de Arbitraje Internacional de París, vinculado a la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla.

