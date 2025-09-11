El Ministerio de Transportes informó que una consultora de Estados Unidos había advertido, desde marzo de este año, sobre la mala situación de los trenes traídos por la Municipalidad de Lima con el objetivo de cubrir ruta Lima-Chosica, razón por la que cursará cartas ante Contraloría, Fiscalía y Congreso para determinar responsabilidades por el mal estado de este equipo rodante.

La consultoría, realizada por Rail Electrical Service y a pedido de la propia Municipalidad Metropolitana de Lima, determinó que los 93 vagones y 20 locomotoras Caltrain tenían una alta criticidad y requerían, solo en repuestos, reparaciones y sin contar mano de obra calificada, cerca de US$ 2 millones.

El informe técnico le costó a la comuna limeña US$ 100,000.

La pericia realizada en EE.UU. determinó que, al menos, tres locomotoras requerían una reconstrucción completa y varios vagones presentaban daños no reparables.

Además, el material rodante traído al país con un desembolso de US$ 24 millones presentaba fugas de aceite, agua y otros problemas de drenaje. El informe subraya la existencia de motores bloqueados, fallas en el turbo, contaminación interna, ausencia de puertas y ventanas y aire acondicionado deteriorado, entre otras degradaciones como pisos y cables cortados.

“La consultoría alertó sobre la obsolescencia de repuestos como uno de los riesgos más relevantes en bienes con décadas de uso, especialmente si fueron descontinuados por su fabricante. Incluso, Rail Electrical Service recomienda no reparar una locomotora y usarla como fuente de repuestos”, sostuvo Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en conferencia de prensa.

“El MTC, en aras de la transparencia, cursará cartas a la Contraloría General de la República, al Congreso, al Ministerio Público y a las autoridades competentes para que puedan determinar las responsabilidades que hubiera en el ámbito administrativo y penal”, señaló Rojas.

Agregó que toda esta información, revelada por la plataforma periodística La Encerrona, será alcanzada de manera oficial a los integrantes de la quinta mesa de trabajo, que busca operativizar el servicio del tren Lima a Chosica.