Tren Lima Chosica. (Foto: Andina)
Tren Lima Chosica. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El informó que una consultora de Estados Unidos había advertido, desde marzo de este año, sobre la mala situación de los trenes traídos por la con el objetivo de cubrir ruta Lima-Chosica, razón por la que cursará cartas ante Contraloría, Fiscalía y Congreso para determinar responsabilidades por el mal estado de este equipo rodante.

La consultoría, realizada por Rail Electrical Service y a pedido de la propia , determinó que los 93 vagones y 20 locomotoras Caltrain tenían una alta criticidad y requerían, solo en repuestos, reparaciones y sin contar mano de obra calificada, cerca de US$ 2 millones.

El informe técnico le costó a la comuna limeña US$ 100,000.

LEA TAMBIÉN: Aeropuerto Jorge Chávez: MTC buscaría reducir tarifas por su uso

La pericia realizada en determinó que, al menos, tres locomotoras requerían una reconstrucción completa y varios vagones presentaban daños no reparables.

Además, el material rodante traído al país con un desembolso de US$ 24 millones presentaba fugas de aceite, agua y otros problemas de drenaje. El informe subraya la existencia de motores bloqueados, fallas en el turbo, contaminación interna, ausencia de puertas y ventanas y aire acondicionado deteriorado, entre otras degradaciones como pisos y cables cortados.

“La consultoría alertó sobre la obsolescencia de repuestos como uno de los riesgos más relevantes en bienes con décadas de uso, especialmente si fueron descontinuados por su fabricante. Incluso, Rail Electrical Service recomienda no reparar una locomotora y usarla como fuente de repuestos”, sostuvo Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en conferencia de prensa.

“El MTC, en aras de la transparencia, cursará cartas a la al Congreso, al Ministerio Público y a las autoridades competentes para que puedan determinar las responsabilidades que hubiera en el ámbito administrativo y penal”, señaló Rojas.

Agregó que toda esta información, revelada por la plataforma periodística La Encerrona, será alcanzada de manera oficial a los integrantes de la quinta mesa de trabajo, que busca operativizar el servicio del tren Lima a Chosica.

TE PUEDE INTERESAR

MTC presentará proyecto de trenes de cercanía modernos: No será con descartes de EE.UU.
Municipalidad de Lima subastará operación de los trenes Lima - Chosica
MTC a López Aliaga sobre trenes: “Puede matar personas por su ambición de ser presidente”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.