El Poder Judicial ordenó la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, y dejó sin efecto la suspensión aplicada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la metida cautelar presentada por Espinoza Valenzuela y dispuso que continúe en el cargo.

Vale acotar que la Junta Nacional de Justicia ordenó la suspensión de Delia Espinoza, por un periodo de seis meses, en el marco de un proceso disciplinario en su contra por la controversia con Patricia Benavides, ya que se negó a reponerla.

El Poder Judicial ordenó a la JNJ a que “dentro del quinto día de notificada” la resolución, cumpla con el mandato judicial que dispone la reposición cautelar de Espinoza.

Delia Espinoza ha asegurado que no teme las denuncias constitucionales en su contra. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)

