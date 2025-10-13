Espinoza fue suspendida temporalmente por proceso discplinario en el marco del caso Patricia Benavides. Fotos: Joel Alonzo/gec
Redacción Gestión
, y dejó sin efecto la suspensión aplicada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Vale acotar que , ya que se negó a reponerla.

El Poder Judicial ordenó a la JNJ a que “dentro del quinto día de notificada” la resolución, cumpla con el mandato judicial que dispone la reposición cautelar de Espinoza.

Delia Espinoza ha asegurado que no teme las denuncias constitucionales en su contra. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
