La Junta Nacional de Justicia - JNJ suspendió por 6 meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras un procedimiento disciplinario surgido tras su negativa a restituir a Patricia Benavides en el cargo.

“Aplicar la medida cautelar de suspensión provisional a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela en su condición de fiscal suprema y fiscal de la nación, por el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución” , reza el documento firmado por Gino Ríos, presidente de la JNJ.

Delia Espinoza no acudió a la citación porque “no había garantías del debido proceso”. Luciano López, abogado de la fiscal, criticó la decisión “en un contexto de lucha contra la criminalidad”.

Espinoza insiste en que la JNJ quiso sacarla "de mala manera" e "inconstitucionalmente". Foto: difusión

“Quieren sacarme de mala manera, de manera irregular, de manera inconstitucional. Esto prácticamente es un proceso inmediato arbitrario. Es irregular, están actuando desesperadamente”, mencionó a RPP, el pasado 16 de setiembre, Delia Espinoza.

Vale añadir que esta medida no es una destitución definitiva, pero sí separa a Espinoza de sus funciones mientras dure el proceso disciplinario.

¿Patricia Benavides será la nueva fiscal de la Nación?

En diálogo con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, señaló que la suspensión de Delia Espinoza no implica que su patrocinada la reemplace.

¿Las razones? Porque su periodo ya venció el pasado 1 de julio y por el criterio de la Junta de Fiscales Supremos, quien tendría que asumir de manera interina es Pablo Sánchez.