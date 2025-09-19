Como se recuerda, la JNJ dispuso el 12 de junio la reposición de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Como se recuerda, la JNJ dispuso el 12 de junio la reposición de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
El volverá a pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar presentada por la fiscal de la Nación, , con la que busca suspender de manera provisional los efectos de cualquier procedimiento disciplinario iniciado en su contra por la .

La Tercera Sala Constitucional de Lima declaró nula la resolución emitida por el juez Juan Torres el pasado 14 de julio, en la que se había rechazado dicha solicitud. El tribunal superior concluyó que la decisión adolecía de “graves defectos en la motivación”, lo que vulneraba las garantías del debido proceso reconocidas en el artículo 139 de la Constitución.

En consecuencia, la sala ordenó que el juez Torres emita una nueva resolución sobre la medida cautelar, esta vez con fundamentos debidamente motivados y razonados. No obstante, el tribunal precisó que la nulidad no implica que el fallo deba emitirse en un sentido específico.

Como se recuerda, la dispuso el 12 de junio la reposición de en el cargo de fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular. Espinoza no ejecutó esta resolución, lo que derivó en la apertura de un procedimiento disciplinario ordinario en su contra por presuntas faltas graves y muy graves, incluyendo la infracción de la ley de carrera fiscal.

En respuesta, Espinoza presentó un pedido cautelar para que se suspendan los efectos de dicha resolución administrativa y se reconozca la vigencia del acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que la designó como fiscal de la Nación.

La medida, según explicó, busca preservar la legitimidad de su mandato y evitar un “desplazamiento arbitrario” mientras se resuelve el fondo de una demanda de amparo que interpuso.

De forma paralela, la evaluará este viernes 19 de septiembre la propuesta de su vicepresidenta, María Teresa Cabrera, para suspender temporalmente a Espinoza tanto como fiscal suprema titular como en su función de fiscal de la Nación por un plazo de seis meses.

La decisión se enmarca en el procedimiento disciplinario abierto contra la titular del Ministerio Público tras la no ejecución de la orden en favor de .

