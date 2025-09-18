El fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas presentó una denuncia disciplinaria contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba su reincorporación a sus funciones.

La denuncia fue presentada ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En el documento se sostuvo que Espinoza aplicó dilaciones para obstaculizar el regreso de Gálvez al Ministerio Público, situación similar a la que ocurrió antes con la reincorporación de Patricia Benavides por orden de la JNJ.

En abril de este año, el TC anuló el “procedimiento disciplinario inmediato” utilizado previamente por la JNJ para destituir a Gálvez y ordenó eliminar ese proceso. Sin embargo, a pesar de esa decisión, el fiscal acusó a Espinoza de dificultar su regreso a través de “distintas maniobras”.

“(Delia Espinoza) procedió a pedir explicaciones y aclaraciones a la JNJ sobre la reincorporación y, sobre todo, sin ninguna competencia y contraviniendo la Constitución y las leyes. Procedió a requerir a la Corte Suprema que se me suspenda por tres años en el ejercicio del cargo de fiscal supremo”, se menciona en el escrito.

Gálvez enfatizó que Espinoza presuntamente actuó en el procedimiento sabiendo de que no podía hacerlo “debido a que, en dicho momento, había una denuncia constitucional en curso en el Congreso en su contra”.

Esto sirvió como fundamento para que el juez Juan Carlos Checkley rechazara la petición de suspensión del cargo.

“La fiscal de la Nación, al abocarse a conocimiento y solicitar al juzgado (...) ha incurrido en falta muy grave”, sostuvo la denuncia del fiscal Gálvez.