Fiscal Tomás Gálvez denuncia a Delia Espinoza por presunto incumplimiento de sentencia del TC. Composición: Gestión.
El Villegas presentó una denuncia disciplinaria contra la fiscal de la Nación, , por presuntamente incumplir una sentencia del (TC) que ordenaba su reincorporación a sus funciones.

La denuncia fue presentada ante la (JNJ). En el documento se aplicó dilaciones para obstaculizar el al Ministerio Público, situación similar a la que ocurrió antes con la reincorporación de Patricia Benavides por orden de la JNJ.

En abril de este año, anuló el “procedimiento disciplinario inmediato” utilizado previamente por la JNJ para y ordenó eliminar ese proceso. Sin embargo, a pesar de esa decisión, el fiscal de dificultar su regreso a través de “distintas maniobras”.

“() procedió a pedir explicaciones y sobre la reincorporación y, sobre todo, sin ninguna competencia y contraviniendo la Constitución y las leyes. Procedió a requerir a la Corte Suprema que se me suspenda por tres años en el ejercicio del cargo de fiscal supremo”, se menciona en el escrito.

Gálvez presuntamente actuó en el procedimiento sabiendo de que no podía hacerlo “debido a que, en dicho momento, había una denuncia constitucional en curso en el Congreso en su contra”.

Esto sirvió como fundamento para que el juez Juan Carlos Checkley rechazara la petición de suspensión del cargo.

“La , al abocarse a conocimiento y solicitar al juzgado (...) ha incurrido en falta muy grave”, sostuvo la denuncia .

