Parte del techo del Mallplaza de Bellavista (Callao) se cayó, de acuerdo con videos subidos a redes sociales por visitantes del recinto.

Según los presentes, habían charcos y fugas de agua en el centro comercial. Medios chalacos precisan que se logró retirar al personal y visitantes ante el desprendimiento de la infraestructura.

A través de un comunicado, Mallplaza Bellevista precisó que se desplomó una sección del falso techo en el primer nivel del centro comercial.

Según Mallplaza, se generó la caída de parte del techo en el primer nivel de su local de Bellavista por desacople de una cañería en la red contra incendios. Foto: Flash Callao

La empresa detalló que no se han reportado daños personales y que se activaron los protocolos de seguridad para la evacuación de los visitantes, quienes “se encuentran fuera de peligro”.

“La zona fue cercada para facilitar las labores de inspección”, acotaron.

Mallplaza Bellavista reiteró que conforme a la evaluación preliminar, la caída de parte del techo se produjo por el desacople de una cañería en la red contra incendios.