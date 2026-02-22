La nueva central de riesgo recibió la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar, desde el 23 de febrero, como empresa de información. En la práctica, la plataforma no solo ofrecerá reportes crediticios, sino que también acompañará al usuario con herramientas de educación financiera y un marketplace de productos financieros.

La plataforma pertenece a Novank Perú S.A., empresa de infraestructura financiera con sede en Estados Unidos. Su operación local es presidida por Aráoz. La compañía proyecta alcanzar hasta un millón de descargas durante su primer año de operación. De ese universo, espera que entre 30% y 40% interactúe activamente con el marketplace financiero, un ratio que será clave para validar su modelo de negocio.

El lanzamiento, comenta Aráoz, se produce en un contexto en el que el sistema financiero enfrenta presión por mayores niveles de morosidad en ciertos segmentos, la expansión de productos como el “compre ahora, pague después”, el crecimiento de los créditos digitales y un entorno político incierto.

“Hay mucha gente que se queda fuera del sistema financiero porque no conoce cuáles son los requisitos. Hay jóvenes que tienen ingresos, pero nunca han tenido una tarjeta de crédito y quieren acceder a un préstamo para un auto sin saber si podrían sobreendeudarse. Incluso quienes alquilan inmuebles pueden utilizar este sistema para conocer el perfil crediticio de su potencial inquilino”, afirma la presidenta de Novank.

Monetiza es la nueva central de riesgo en Perú. La plataforma ayuda a las personas naturales a acceder a su score crediticio de manera gratuita.

El modelo detrás de Monetiza

En diálogo con G de Gestión, la exministra detalló que Monetiza tendrá una versión básica gratuita y una versión premium con funcionalidades más avanzadas. Sin embargo, el verdadero motor de sus ingresos no estará en la suscripción del usuario: la monetización provendría del lado de las entidades financieras.

Explicó que cada vez que un usuario, tras consultar su perfil en Monetiza, acceda a una oferta crediticia y concrete el préstamo con un banco, caja o fintech aliada, la plataforma cobrará un porcentaje por ese lead convertido.

Y aclara: “nosotros no somos un banco ni una entidad financiera. Somos una central de información que conecta y provee datos procesados. Sabemos que las entidades podrían usar nuestra información porque reducirá sus costos para el análisis de riesgo”, agrega Aráoz.

Por ahora mantiene conversaciones con al menos 10 entidades financieras entre bancos y cajas municipales con los que podrían formar una alianza orientado al crédito pyme y créditos de consumo en el corto plazo. En el mediano plazo espera sumar a Fintech.

Cabe indicar que la plataforma permitirá a cualquier persona natural consultar su nivel de riesgo crediticio de forma clara y permanente. A diferencia de los reportes tradicionales —que suelen mostrar códigos técnicos difíciles de interpretar— la plataforma traduce la información en indicadores comprensibles y variables accionables.

IA y predictibilidad del 90%

Aráoz ha destacado que la plataforma utiliza inteligencia artificial (IA) para procesar información pública y estructurar perfiles de riesgo. También dijo que el modelo de Monetiza tendría una tasa de “éxito” cercana al 90% en la conexión entre usuario y entidad financiera adecuada. Aunque ese porcentaje aún requerirá validación en el mercado para evaluar el impacto real del algoritmo.

Detalló que Monetiza cuenta con un equipo de 26 personas en su oficina de San Isidro, con fuerte énfasis en desarrollo tecnológico y modelamiento de datos.

Quizá un punto a considerar es que Monetiza se convierte tanto en un evaluador de riesgo y generador de leads. G de Gestión le consultó a la presidenta de Novank si ese punto no podría generar algún conflicto de interés. Ella respondió: “el algoritmo es sometido a un entrenamiento muy especializado como Central de riesgo. Ya existen modelos similares en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos. Nuestro modelo es innovador y no hay un caso similar en América Latina que conozcamos. Creemos que seremos un actor clave para ayudar a democratizar el sistema financiero”.

El objetivo, agrega, es promover competencia en el sistema financiero y evitar sobreendeudamiento. En términos del modelo, la compañía apuntaría convertirse en infraestructura de información antes que en fintech tradicional.

¿Expansión a otros países?

Aráoz reveló que los inversionistas de Novank están evaluando la expansión de Monetiza a otros mercados de la región.

“Están en conversaciones serias para llegar a otros países. En Sudamérica, hablo de Brasil y creo que también hay oportunidades en México. Nuestra intención es esa, quedarnos en Perú, pero también ser una plataforma de monitorización que se use en América Latina para que más personas estén seguras que pueden acceder a un crédito formal”, resume.

Tampoco descarta que la empresa sume nuestros productos en el mediano plazo tras la consolidación de Monetiza.

“Realmente estoy contenta de participar en el directorio del mundo de las finanzas y el mercado de capitales, promoviendo el desarrollo de mi país”, finalizó.