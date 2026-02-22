Mercedes Aráoz, fue ministra de Economía y premier en Perú. Hoy presiden Novank Perú, una empresa de infraestructura financiera cuya matriz está en Estados Unidos.(Foto: Hugo Pérez / GEC)
Mercedes Aráoz, exministra de Economía y expresidenta del Consejo de Ministros, ahora encabeza el lanzamiento de Monetiza, una nueva central de riesgo en Perú que permitirá a las personas naturales conocer gratuitamente su score crediticio. Uno de los objetivos —señala— es evitar que los ciudadanos recurran al “gota a gota” por creer que no califican en el sistema financiero formal. ¿Cuál será su modelo de negocio?

