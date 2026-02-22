Diego Cubas, CEO Perú y presidente Latam de Cornerstone, señaló que el principal obstáculo de las áreas de Recursos Humanos en Perú para lograr los resultados en asuntos donde invirtieron más tiempo en 2025 fue la resistencia al cambio (56.3%). De esa manera, esta barrera escaló del segundo al primer lugar frente al estudio previo.

Si bien reconoció que los seres humanos por naturaleza muestran rechazo al cambio y, en el ámbito laboral, tal actitud se replica porque implica modificar o adoptar nuevos procesos, dicha reacción también tiene otros motivos detrás.

En América Latina, refirió que la resistencia al cambio también se convirtió en el primer obstáculo de las áreas de Recursos Humanos.

Principales obstáculos para lograr resultados en empresas. Fuente: Talent Insights 2026 de Cornerstone (resultados de Perú).

“Lo que estamos viviendo ahora es una irrupción tecnológica de manera violenta en todos los mercados. Además, las barreras de entradas se eliminan en los mercados y evidentemente muchas compañías vienen. Entonces, el cambio es ahora la unidad constante”, comentó.

En segundo lugar, la complejidad tecnológica (39.1%) aparece como otro obstáculo, saltando cinco posiciones frente al estudio previo de Cornerstone y; en la tercera posición, figura la falta de presupuesto (36.8%), descendiendo desde el primer lugar.

El principal obstáculo de las áreas de Recursos Humanos en Perú para lograr los resultados en asuntos donde invirtieron más tiempo en 2025 fue la resistencia al cambio. (Foto: iStock).

Los retos del talento humano en 2026

De cara al presente año, el estudio de Cornerstone detalla los principales retos que marcarán la agenda de la gestión del talento humano en 2026. Así, en Perú, el fortalecimiento de la cultura y del sentido del propósito organizacional se posiciona como el mayor desafío (49.4%).

Al respecto, Cubas destacó que la cultura ha cobrado alta relevancia para las áreas de Recursos Humanos porque ese aspecto precisamente permite seguir ejecutando acciones en contextos de presión constante, sin colapsar.

“La fatiga no viene del esfuerzo, sino de la ambigüedad. La cultura se puede definir como sistema de reglas, comportamiento, decisiones, de ejecutar estrategias, especialmente bajo presión, y otros de cambio. Es la personalidad de la compañía, va guiando las decisiones y acciones de los colaboradores frente a cambios o a decisiones”, anotó.

En ese sentido, advirtió que, cuando una cultura es suave o no está bien definida, genera mucha ambigüedad y los empleados no saben cómo actuar frente a situaciones adversas.

Otros retos que serán claves en este 2026 para las áreas de Recursos Humanos son la preparación de líderes para entornos de disrupción tecnológica y cultural (43.7%) y la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de Recursos Humanos (36.8%).

Principales retos del talento humano para el 2026. Fuente: Talent Insights 2026 de Cornerstone (resultados de Perú).

Los CEO en Perú, ¿preparados para gestionar el cambio?

Frente a los cambios que enfrentan las empresas, el estudio de Cornerstone también indica que 88% de las áreas de Recursos Humanos confía en la disposición o capacidad de sus CEO para impulsar el cambio. Sin embargo, también reconocen que solo la minoría se siente realmente preparado en esa capacidad para maximizar su participación.

“Es decir, confían, pero son conscientes de las brechas, que están principalmente relacionadas con gestión del cambio, inteligencia emocional, es cómo se manejan ellos en sus emociones internas y externas, y también algo de visión estratégica”, anotó Cubas.

El 88% de las áreas de Recursos Humanos confía en la disposición de sus CEO para impulsar el cambio, pero reconocen que solo la minoría se siente realmente preparado. Fotocomposición Gestión - Perplexity.

Frente a esa situación, el estudio reveló que el 68% de los líderes participó en programas de desarrollo, pero menos del 35% de las compañías encuestadas logra cambios observables en comportamientos y toma de decisiones.

“El problema no es únicamente la intención, sino la transferencia a la ejecución”, finalizó.

Seguridad sobre la capacidad de los líderes (CEO) para impulsar el cambio organizacional frente a futuros desafíos. Fuente: Talent Insights 2026 de Cornerstone (resultados de Perú).

