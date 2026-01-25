Mayor demanda de personal impulsa anuncios de empleo hacia el cierre de 2025 (Foto: Pexels)
Mayor demanda de personal impulsa anuncios de empleo hacia el cierre de 2025 (Foto: Pexels)
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Los anuncios de empleo publicados en plataformas digitales registraron un crecimiento de dos dígitos, lo que anticipa un mayor dinamismo del mercado laboral en los próximos meses, de acuerdo con el más reciente informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según el ente emisor, el número de anuncios laborales a nivel nacional —medido a partir de los avisos publicados en Bumeran y Computrabajo— alcanzó los 41,603 anuncios en la segunda semana de enero de 2026, lo que representó un incremento de 11,6% en comparación con el mismo periodo del año previo. Este resultado confirma una tendencia de recuperación que se venía observando desde el tramo final de 2025.

Anuncios de empleo se recuperan y superan niveles del año previo, según BCRP. | Crédito: Freepik
Un indicador adelantado del mercado laboral

El BCRP precisó que esta medición se construye a partir de un promedio móvil de cuatro semanas y considera anuncios con hasta siete días de antigüedad, lo que permite captar con mayor oportunidad los cambios en la demanda de personal por parte de las empresas.

Desde una lectura técnica, los anuncios de empleo funcionan como un indicador adelantado del mercado laboral, ya que reflejan las decisiones de contratación antes de que estas se traduzcan efectivamente en puestos de trabajo formales.

En ese sentido, el repunte observado sugirió una mayor disposición de las empresas a ampliar sus planillas, en un contexto de recuperación gradual de la actividad económica.

El gráfico incluido en el reporte del BCRP mostró, además, que el volumen de avisos laborales no solo supera los niveles registrados durante gran parte de 2025, sino que también se ubica por encima de los picos observados en años recientes, consolidando una trayectoria ascendente hacia el cierre del año pasado y el inicio del presente.

Empleo formal crece, pero a menor ritmo

Este mayor dinamismo en los anuncios de empleo se produce en un escenario donde el empleo formal ya venía mostrando una evolución positiva, aunque más moderada.

En noviembre de 2025, los puestos de trabajo formales crecieron 3.7% interanual, acumulando un avance de 4.8% en el periodo enero–noviembre, según cifras de la planilla electrónica.

El crecimiento estuvo liderado por el sector privado, donde el empleo aumentó 4.7% interanual, impulsado principalmente por los sectores servicios, comercio y agropecuario. En contraste, el empleo en el sector público registró un crecimiento más acotado, de 1.3% en el mismo mes.

Si bien estas cifras confirman una mejora en el empleo efectivo, el ritmo de expansión es menor al que sugiere la reciente evolución de los anuncios laborales, lo que refuerza el carácter anticipatorio de estos últimos.

Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.

